Путин о гибели Зиничева: «Потрясен трагическим известием, мы потеряли настоящего боевого офицера»

Фото: www.globallookpress / Kremlin Pool

Глава государства выразил соболезнования близким погибшего в Норильске главы МЧС Евгения Зиничева. Он скончался 8 сентября, пытаясь спасти режиссера Александра Мельника.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования вдове и сыну погибшего главы МЧС Евгения Зиничева. Трагедия произошла в среду, 8 сентября, в Норильске во время межведомственных учений. Он пытался спасти упавшего с обрыва режиссера Александра Мельника, но в результате оба погибли.

«Уважаемые Наталья Николаевна и Денис Евгеньевич, потрясен трагическим известием о гибели Евгения Николаевича Зиничева. Прошу принять искренние соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час. Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата», — говорится в тексте телеграммы, которая была опубликована на сайте Кремля от имени Путина.

По словам главы государства, их связывали долгие годы совместной работы. Путин сообщил, что в любой, самой сложной ситуации, он всегда мог положиться на Евгения Зиничева, как на надежного, верного друга и профессионала высочайшего уровня.

«Он посвятил себя служению Отечеству, людям. И, спасая человеческую жизнь, без колебаний пошел на риск, погиб, до конца исполняя свой долг. Мы сохраним в наших сердцах светлую память о Евгении Николаевиче Зиничеве», — заключил Владимир Путин.

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. После окончания средней школы служил по призыву на Северном флоте, затем закончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права, получив дипломы об окончании двух факультетов: экономического и «финансы и кредит». С 1987-го в течение трех лет служил в КГБ, работал в Центральном аппарате ФСБ России, где прошел путь от оперативного сотрудника до начальника регионального управления. Также с 1991 года служил в Федеральной службе охраны.

С 2006 по 2015 год Зиничев работал в личной охране Службы безопасности президента России. Он сопровождал Владимира Путина на должностях главы государства и премьер-министра, был рядом в его рабочих поездках по стране. В 2013-м будущий министр проходил профессиональную переподготовку в Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ.

С июня 2015 года по июль 2016-го Евгений Зиничев занимал пост начальника Управления ФСБ РФ по Калининградской области, а также посты заместителя председателя областной антитеррористической комиссии и зампредседателя Совета по противодействию коррупции при губернаторе региона. С июля по октябрь 2016 года был врио губернатора, сменив на посту Николая Цуканова. В должности главы региона Зиничев проработал 70 дней.

В ноябре 2016 года Зиничев занял должность заместителя директора ФСБ РФ, а в 2018-м указом президента России Путина был назначен министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Тогда же получил звание генерал-полковника. Короткий срок он занимал пост исполняющего обязанности главы МЧС, а затем вновь восстановлен в должности начальника ведомства. В декабре 2020 года ему было присвоено звание генерала армии. Министр был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Суворова.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по словам министра обороны Сергея Шойгу, Зиничев погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни.