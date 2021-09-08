Звезда сериала «Пятницкий» Батырев соврал на шоу Корчевникова

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Известный актер во время беседы с интервьюером рассказывал о своей личной жизни и участии в сомнительных проектах.

Звезда сериала «Пятницкий» Антон Батыре рассказал своим поклонникам, что он был не совсем искренним на шоу Бориса Корчевникова. Признаться в этом актер решил спустя три месяца после выхода интервью, уточняет Starhit.ru.

«На шоу Корчевникова я сказал очень много неправды. Точнее так: на телевидении в принципе нельзя говорить правду», — заявил артист во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

В чем именно был нечестен Батырев, он не уточнил. Можно предположить, что знаменитость слукавил в ответах на вопросы, касающихся личной жизни. Корчевников расспрашивал звезду «Пятницкого» о его разводе с Евгенией Лозой. Артист также объяснил, почему он не хотел заводить совместных детей с сериальной актрисой.

«Мы с Женей не успели прийти к тому барьеру, от которого отсчитывается обоюдное желание иметь детей. И слава богу, потому что мы поняли, что не подходим друг другу. Женя прекрасная и хорошая, но для кого-то другого. Она первая предложила развод. Я согласился», — рассказал Батырев в беседе с телеведущим.

У актера есть ребенок, он родился в браке с другой женщиной — Екатериной Батыревой. После развода Антон поддерживает общение с сыном Добрыней, принимает непосредственное участие в его воспитании. Хотя Батырев практически не дает интервью и редко говорит о своей личной жизни, известно, что сердце экранного красавчика сейчас занято.

Избранницу актера зовут Анна Савельева. Известно, что возлюбленная 40-летнего Батырева моложе его почти на 15 лет. По слухам, она не связана с миром шоу-бизнеса. В интервью Корчевникову актер признался, что встретил любимую совершенно случайно, на улице. Судя по всему, сейчас артист очень счастлив в новых отношениях.

«Аня у меня не ревнивая. Я тоже не ревнив, если мне не дают повода. Вообще могу сказать, что ненавижу вранье, скрытность. Не уважаю людей, которые врут», — отметил Батырев.

В беседе с актером Корчевников затронул и его творчество. Тогда артист признался, что в его жизни был период, когда он снимался в сомнительных проектах. По словам знаменитости, он актер боялся выпасть из обоймы. Сейчас же Батырев может себе позволить выбирать картины, внимательно вчитываясь в сценарии.

Антон Батырев получил популярность благодаря участию в сериалах: «Следствие любви», «Карпов», «Сладкая жизнь». Большую популярность ему принес проект «Пятницкий», в котором он исполнил роль инспектора Олега Терещенко.

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