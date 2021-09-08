🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Рак, вы чувствуйте себя неуверенно из-за постоянной недосказанности. Даже близкому человеку вы не можете открыться по-настоящему. Отчасти, это свойство вашего характера. Однако не нужно забывать, что опыт прошлого накладывает свои отпечатки. Если хотите спокойно двигаться к цели — оставьте старые обиды.

Близнецы, этот день подарит вам немало приятных сюрпризов. Если вы долго ждали подходящего момента, чтобы начать жизнь «с чистого листа» — он настал. Смело беритесь за реализацию больших проектов, заключайте сделки и делайте вклады. Все это принесет огромную прибыль в ближайшие месяцы.

Телец, вам кажется, что в жизни наступила черная полоса. Однако звезды утверждают обратное. В любой ситуации, во что бы то ни стало вам необходимо верить в собственные силы. Не расстраивайтесь понапрасну, не позволяйте себе «закиснуть». Если есть свободное время, займитесь саморазвитием, начните расширять кругозор.

Овен, приготовьтесь: 8 сентября — день «мозгового штурма». Через вас будет проходить очень много информации, которую важно обработать. Это занятие нетяжелое, но требующее усидчивости и концентрации. Записывайте на бумагу все, что покажется вам более или менее важным — это поможет сориентироваться с положением дел и продумать четкую стратегию развития.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 сентября, на растущей Луне необходимо завершить начатое и подготовиться к серьезным переменам. Сентябрь — удачный месяц. Не следует концентрироваться на обидах и конфликтах. Каждый день должен быть насыщен приятными событиями. Любите, чувствуйте, дышите полной грудью!

♌ Лев

Лев, 8 сентября для вас — рабочий день. До выходных осталось не так много времени, поэтому важно успеть закрыть все наболевшие вопросы. Сегодня хорошо вести переговоры. Только к ним нужно подготовиться. Результативными будут спонтанные встречи. Именно поэтому нельзя игнорировать предложения вроде: «Пойдем, выпьем чаю, поболтаем».

Космический совет: появятся возможности улучшить социальный статус.

♍ Дева

Дева, притворить мечту в жизнь не получится, если ничего не делать для этого, а только сидеть, размышлять и горевать. Помните: вы сами творите свою судьбу. Если сейчас же не возьметесь за дело, итог будет крайне печальным. Не идите на поводу у лени. Это опасно.

Космический совет: начните инвестировать в свое будущее.

♎ Весы

Весы, вы полны жизненной энергии и сил. Пользуйтесь моментом! Делитесь с коллегами по работе ценными идеями, проектами; помогайте родственникам, друзьям и незнакомцам — вам будут очень благодарны! Откройтесь миру и осознайте, что для многих вы — наставник, кумир. Вы должны действовать во благо.

Космический совет: не отказывайтесь от экспериментов — получите награду.

♏ Скорпион

Скорпион, так случается, что окружение приходится менять. В этом нет ничего плохого — все мы растем и развиваемся, меняем жизненные принципы, становимся сильнее и мудрее. Избавляться от балласта, который тянет на «дно», — очень важно. И не менее важно делать это вовремя. 8 сентября — идеальный день для серьезных разговоров. Проведите ревизию.

Космический совет: избавьтесь от людей, которые вас тянут на дно.

♐ Стрелец

Стрелец, если вам кажется, что закрытую дверь, в которую вы стучите, не открывают специально, значит, вам не кажется. Порой наши ожидания не соответствуют действительности. Увы и ах! Но куда же деваться? Помните: даже в самой сложной и запутанной ситуации важно думать о себе и будущем, планировать все наперед и анализировать прошлые ошибки. Переставайте «буксовать» на одном месте.

Космический совет: задумайтесь о своих перспективах.

♑ Козерог Козерог, 8 сентября для вас — день романтики и положительных эмоций. Настроение будет прекрасным весь день. Ничто и никто не сможет вас потревожить. Занимайтесь любимым делом, а вечером не забудьте хорошенько отдохнуть. Идеально сходить в SPA-салон или понежиться в горячей ванной. Космический совет: черпайте вдохновение из всего, что вас окружает.

♒ Водолей

Водолей, вы мечетесь в поисках истины и способа разрешить все проблемы разом, но поймите, наконец, что так не бывает. Каждое испытание дается для чего-то. «Все, что нас не убивает, делает сильнее» — простая истина, о которой не стоит забывать. Вы сможете все преодолеть. Просто на это нужно время.

Космический совет: чтобы начать новую жизнь, следует закончить все старые дела.

♊ Рыбы

Рыбы, вы привыкли контролировать все и всех вокруг. Возможно, вашим подопечным это нравится. Но вы даже представить не можете, какой урон наносите своему здоровью, своей нервной системе. Возьмите себя в руки и с холодной головой распишите план действий на будущее, где будет время побыть в одиночестве. Поверьте, если вы делегируете часть задач, небо не упадет на землю.

Космический совет: во всем прислушивайтесь к мнению профессионалов.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября для всех знаков зодиака.