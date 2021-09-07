🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 сентября, наступило первое осеннее новолуние в этом году. Оно будет благоприятствовать тем, кто откажется от правил и масок, и будет жить только для себя.
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 сентября, наступило первое осеннее новолуние в этом году. Оно будет благоприятствовать тем, кто не боится своих эмоций и говорит окружающим все, что думает. Сегодня не нужно соблюдать многочисленные навязанные вам правила — живите на всю катушку.
♈ Овен
Сегодня вы можете испытать паническую растерянность и тревогу, Овны. Несколько глав в вашей жизни подходят к концу. Какой-то своей частью вы понимаете, что изменения неизбежны, но есть и другая часть, которая скорбит. Не пытайтесь сдерживать эмоции. Единственный способ исцелиться — прочувствовать этот жизненный этап.
Космический совет: не бойтесь своих эмоций.
♉ Телец
Вы пришли в этот мир не для того, чтобы следовать всем его правилам. Вы не обязаны воплощать несбывшиеся мечты тех, кто был до вас. Всегда следуйте зову собственного сердца, достигайте собственных целей и оставайтесь искренними с собой. Именно этого от вас хочет Вселенная, у других людей свои задачи.
Космический совет: не позволяйте другим людям навязывать вам их несбывшиеся мечты.
♊ Близнецы
В вашу жизнь готова вмешаться сама старушка-судьба, дорогие Близнецы. Внезапно перед вами начнут открываться некогда наглухо закрытые двери. Возможны новые встречи и интересные события в жизни. Не упустите свой шанс. Пришло время расширить пространство любви и завершить затянувшийся период плохих дней.
Космический совет: судьба вот-вот потянет за важные для вас ниточки.
♋ Рак
Сложности, вызовы и испытания — это возможности для роста, Раки. В самые сложные моменты жизни вам нужно помнить, что препятствия учат вас и делают сильнее. Вы внутренне готовы к переменам и сможете выйти из ситуации победителем. Если же подготовиться к такому было невозможно, не отчаивайтесь. Вы точно что-нибудь придумаете.
Космический совет: сегодня вы можете положиться только на два плеча — ваши собственные.
♌ Лев
Вы всегда немного отличались от большинства, Львы. С одной стороны, это заставляет чувствовать себя белой вороной, но с другой — защищает от бездумного следования за толпой. Умение противостоять стадному инстинкту сыграет вам на руку сегодня. Оставайтесь при своем мнении, если окружающие начнут оспаривать ваши убеждения, и не позволяйте втягивать себя в чужие конфликты.
Космический совет: сегодня вы должны оставаться при своем мнении, несмотря на слова окружающих.
♍ Дева
Сегодня вас захлестнет волна вдохновения, которая поможет заново открыть себя или найти новый способ для творческого самовыражения. Звезды хотят, чтобы в период рождения множества новых идей вы не ограничивали себя многочисленными правилами. Пришло время следовать своему внутреннему голосу и жить на полную катушку!
Космический совет: посвятите весь день творчеству.
♎ Весы
Вы тратите слишком много времени на беспокойство о том, кем вы должны быть и кем не должны. Эти переживания мешают вам быть тем, кем вы уже являетесь, и жить полноценно. Звезды хотят, чтобы вы помнили — истинно ваши люди не отвернуться от вас. На самом деле им тоже не нравится, когда вы прячетесь за маской или играете кем-то отведенную вам роль.
Космический совет: просто будьте собой.
♏ Скорпион
Когда вы делаете что-то хорошо, люди обязательно будут говорить о вас, Скорпионы. Причем в ваш адрес могут звучать не только приятные, но и очень обидные или несправедливые слова. Но не позволяйте завистникам сбить вас с пути или испортить вам настроение. Помните, что лучшая форма мести им — это ваш успех.
Космический совет: оставайтесь преданными своей миссии.
♐ Стрелец
Не существует короткого пути или волшебного заклинания, чтобы все сразу стало хорошо или получилось, Стрельцы. Помните о силе долгосрочной перспективы. На передний план начнут выходить важные для вас отношения, которые давно хотелось бы наладить. Будьте терпеливы и не торопите этих людей — всему свое время.
Космический совет: исцеление — это длительный процесс.
♑ Козерог
Радикальная идея для вас, Козероги: в течение следующих десяти дней дайте себе разрешение в любой ситуации быть тем, кто вы есть, и говорить то, что вы чувствуете, не редактируя ни слова. Вы сдерживали себя ради других, и тем самым только ухудшили свое эмоциональное состояние. Настало время избавиться от чувства беспокойства и подавленности.
Космический совет: выскажите все, из-за чего у вас болит душа.
♒ Водолей
Это сложное время в штаб-квартире Водолеев. Вы обнаружите, что судьба возвращает вас к исходной точке, несмотря на все усилия по движению вперед. Как преодолеть это? Во-первых, выберите путь наименьшего сопротивления. Во-вторых, перестаньте драматизировать. В-третьих, усмирите свое эго и примите помощь.
Космический совет: выберите путь наименьшего сопротивления.
♊ Рыбы
Стрела Амура поразила вас точно в сердце, Рыбы. Пути назад уже нет — настало время для громких (или тихих, но искренних) признаний в любви и клятв. Те, кто уже состоит в отношениях, почувствуют, как они переходят на новый уровень. Одинокие представители последнего 12-го зодиакального созвездия встретят того самого человека.
Космический совет: обратите внимание на любовь в воздухе!
Ранее 5-tv.ru сообщал, какие сюрпризы готовит сентябрь знакам зодиака, пока Венера гостит у Марса.