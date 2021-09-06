🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Космический совет: позвольте себе побыть в одиночестве, если вам это необходимо.

К сожалению, вы более чувствительны к лунным фазам, чем окружающие вас люди, Раки. В результате Черная Луна может привести вас к чувству уныния. Не пытайтесь этому сопротивляться – лучше побудьте в одиночестве, посвятив себя отслеживанию изменений в эмоциональном ландшафте. В противном случае есть риск испортить отношения с дорогими вам людьми.

У вас появилось слишком много вредных привычек и пристрастий, Близнецы. Они ощутимо замедляют ваш рост. Очиститься вам поможет энергия Черная Луны – просто плывите по течению без лишних движений, свет укажет фарватер. Хорошо, что вы не сражаетесь со своими демонами в одиночку. Ваши друзья и семья поддержат вас в это время.

Настало время для серьезного разговора, от которого вы давно уклоняетесь. Вы знаете, что эта беседа поможет разрешить множество проблем. Однако какие подсознательные страхи сдерживали вас до сих пор? Осознайте и проработайте их, перед началом разговора. Только так вы сможете занять уверенную позицию и добиться своего.

Космический совет: цените то, чем уже обладаете. Попытка получить больше может привести вас к краху.

Вы находитесь там, где должны быть, и это прекрасное место! Вы движетесь вперед в правильном темпе и сотрудничаете с нужными людьми. Пройдет немного времени – во всяком случае по ощущениям, – прежде чем вы доберетесь до места назначения. Но не требуйте сейчас от Вселенной большего – цените то, что она уже дала и продолжает давать вам.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 сентября, убывающая Луна в знаке Девы благоприятствует тем, кто способен отпускать прошлое и извлекать уроки из горьких ошибок. Однако на некоторые знаки зодиака ее покровительство не распространяется. Дело в том, что сегодня произошло соединение Лилит (Черной Луны) с Северным узлом в знаке Близнецов. Это грозит неприятностями.

♌ Лев

Сегодня вам нужно довериться своей интуиции, как никогда прежде. Воздействуя на чувства, звезды проведут вас по истинному пути, тогда как доводы разума будут только сбивать с него. Если ваша интуиция молчит, прислушайтесь к мнению членов вашей команды. Не бойтесь довериться профессионализму коллег и мудрости близких, последствия будут самыми позитивными.

Космический совет: сегодня доверяйте своей интуиции, а не доводам разума.

♍ Дева

У вас много достоинств, Девы, и посредственность не входит в их число. Однако в последнее время вас все больше захватывает рутина. Посвятите сегодняшний день поиску высшей цели. Размышляйте о той роли, которую вам отвела Вселенная. Вы приближайтесь к важному перепутью в своей жизни и должны будете сделать выбор.

Космический совет: посвятите сегодняшний день размышлениям о том, как бы вы хотели изменить свою жизнь.

♎ Весы

“Боль неизбежна. Страдание – это выбор”. Сегодня вас просят поразмыслить над этими словами Харуки Мураками. Помните, что любая боль проходит, если уметь отпускать прошлое. Кроме того, на ошибках нужно учиться, а не сокрушаться из-за них. Вселенная на вашей стороне и уже приготовила новый этап вашей жизни. Вам осталось только вступить в него.

Космический совет: трансформируйте тяготящие вас ошибки в бесценный опыт.

♏ Скорпион

Вы только усугубляете ситуацию, когда снова и снова прокручиваете расстроившую вас историю в голове. Не может быть ничего хорошего от зацикленности на прошлом. Просто отпустите его, отвлекитесь от проблем на время. Правильное решение появится само, когда в голове станет хотя бы чуть-чуть яснее от мрачных мыслей.

Космический совет: не накручивайте себя, это только все усугубляет.

♐ Стрелец

Утренние ритуалы священны, Стрельцы. Они помогают настроиться на нужный лад и выстроить планы на день. Сегодня не торопитесь с проведением этих обрядов – умыванием, завтраком, чтением новостей, выбором наряда и всем остальным. Представьте, что с удовольствием выполните все предстоящие дела. Тогда так и получится.

Космический совет: не торопитесь никуда сегодня утром – особенно за завтраком.

♑ Козерог Больше позитива, Козероги! Ограничьте поток информации, попадающей к вам извне. Чаще всего она только сеет панику в ваших мыслях. Сосредоточьтесь сегодня на положительном, что есть в вашей жизни. Вселенная поможет вам понять свое истинное призвание и продвинуться дальше. Так что выйдите за пределы предполагаемых ограничений и будьте готовы покорить мир! Космический совет: будьте готовы покорить мир!

♒ Водолей

Вы могли бы повторять эту историю бесчисленное количество раз, и каждый раз, когда вы это делаете, вы найдете что-то еще, что приведет вас в ярость. Но тебе больше не интересно играть в жертву. Вы понимаете, что все происходило для вас, а не для вас. Так что примирись с прошлым и перережь веревки, которые держат тебя в петле. Помните, что ваше счастье только в ваших руках. Верни то, что всегда было твоим.

Космический совет: вы пережили неприятную ситуацию, но теперь ее нужно забыть.

♊ Рыбы

Мы тратим очень много времени, рассуждая о прошлом или беспокоясь будущем. Но ни то, ни другое не в вашей власти, Рыбы. Единственное, над чем вы имеете власть, - это настоящее. Перенаправьте свой взгляд на то, чем уже обладаете. Если ваши финансы вызывают беспокойство прямо сейчас, наберитесь терпения. Помощь, в которой вы нуждаетесь, не за горами.

Космический совет: наберитесь терпения, помощь не за горами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие опасные перемены знакам зодиака предвещает Черная Луна 6 сентября. Как избежать неприятностей в этот день, рассказала специалист по звездам Юлия Бурдыленко.