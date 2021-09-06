🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 сентября, Черная Луна окажет негативное влияние на некоторые знаки зодиака. Лучший способ избежать нежелательных последствий — не сопротивляться.
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 сентября, убывающая Луна в знаке Девы благоприятствует тем, кто способен отпускать прошлое и извлекать уроки из горьких ошибок. Однако на некоторые знаки зодиака ее покровительство не распространяется. Дело в том, что сегодня произошло соединение Лилит (Черной Луны) с Северным узлом в знаке Близнецов. Это грозит неприятностями.
♈ Овен
Вы находитесь там, где должны быть, и это прекрасное место! Вы движетесь вперед в правильном темпе и сотрудничаете с нужными людьми. Пройдет немного времени – во всяком случае по ощущениям, – прежде чем вы доберетесь до места назначения. Но не требуйте сейчас от Вселенной большего – цените то, что она уже дала и продолжает давать вам.
Космический совет: цените то, чем уже обладаете. Попытка получить больше может привести вас к краху.
♉ Телец
Настало время для серьезного разговора, от которого вы давно уклоняетесь. Вы знаете, что эта беседа поможет разрешить множество проблем. Однако какие подсознательные страхи сдерживали вас до сих пор? Осознайте и проработайте их, перед началом разговора. Только так вы сможете занять уверенную позицию и добиться своего.
Космический совет: перестаньте откладывать неопрятный, но необходимый разговор.
♊ Близнецы
У вас появилось слишком много вредных привычек и пристрастий, Близнецы. Они ощутимо замедляют ваш рост. Очиститься вам поможет энергия Черная Луны – просто плывите по течению без лишних движений, свет укажет фарватер. Хорошо, что вы не сражаетесь со своими демонами в одиночку. Ваши друзья и семья поддержат вас в это время.
Космический совет: пришло время побороть вредные привычки и пристрастия.
♋ Рак
К сожалению, вы более чувствительны к лунным фазам, чем окружающие вас люди, Раки. В результате Черная Луна может привести вас к чувству уныния. Не пытайтесь этому сопротивляться – лучше побудьте в одиночестве, посвятив себя отслеживанию изменений в эмоциональном ландшафте. В противном случае есть риск испортить отношения с дорогими вам людьми.
Космический совет: позвольте себе побыть в одиночестве, если вам это необходимо.
♌ Лев
Сегодня вам нужно довериться своей интуиции, как никогда прежде. Воздействуя на чувства, звезды проведут вас по истинному пути, тогда как доводы разума будут только сбивать с него. Если ваша интуиция молчит, прислушайтесь к мнению членов вашей команды. Не бойтесь довериться профессионализму коллег и мудрости близких, последствия будут самыми позитивными.
Космический совет: сегодня доверяйте своей интуиции, а не доводам разума.
♍ Дева
У вас много достоинств, Девы, и посредственность не входит в их число. Однако в последнее время вас все больше захватывает рутина. Посвятите сегодняшний день поиску высшей цели. Размышляйте о той роли, которую вам отвела Вселенная. Вы приближайтесь к важному перепутью в своей жизни и должны будете сделать выбор.
Космический совет: посвятите сегодняшний день размышлениям о том, как бы вы хотели изменить свою жизнь.
♎ Весы
“Боль неизбежна. Страдание – это выбор”. Сегодня вас просят поразмыслить над этими словами Харуки Мураками. Помните, что любая боль проходит, если уметь отпускать прошлое. Кроме того, на ошибках нужно учиться, а не сокрушаться из-за них. Вселенная на вашей стороне и уже приготовила новый этап вашей жизни. Вам осталось только вступить в него.
Космический совет: трансформируйте тяготящие вас ошибки в бесценный опыт.
♏ Скорпион
Вы только усугубляете ситуацию, когда снова и снова прокручиваете расстроившую вас историю в голове. Не может быть ничего хорошего от зацикленности на прошлом. Просто отпустите его, отвлекитесь от проблем на время. Правильное решение появится само, когда в голове станет хотя бы чуть-чуть яснее от мрачных мыслей.
Космический совет: не накручивайте себя, это только все усугубляет.
♐ Стрелец
Утренние ритуалы священны, Стрельцы. Они помогают настроиться на нужный лад и выстроить планы на день. Сегодня не торопитесь с проведением этих обрядов – умыванием, завтраком, чтением новостей, выбором наряда и всем остальным. Представьте, что с удовольствием выполните все предстоящие дела. Тогда так и получится.
Космический совет: не торопитесь никуда сегодня утром – особенно за завтраком.
♑ Козерог
Больше позитива, Козероги! Ограничьте поток информации, попадающей к вам извне. Чаще всего она только сеет панику в ваших мыслях. Сосредоточьтесь сегодня на положительном, что есть в вашей жизни. Вселенная поможет вам понять свое истинное призвание и продвинуться дальше. Так что выйдите за пределы предполагаемых ограничений и будьте готовы покорить мир!
Космический совет: будьте готовы покорить мир!
♒ Водолей
Вы могли бы повторять эту историю бесчисленное количество раз, и каждый раз, когда вы это делаете, вы найдете что-то еще, что приведет вас в ярость. Но тебе больше не интересно играть в жертву. Вы понимаете, что все происходило для вас, а не для вас. Так что примирись с прошлым и перережь веревки, которые держат тебя в петле. Помните, что ваше счастье только в ваших руках. Верни то, что всегда было твоим.
Космический совет: вы пережили неприятную ситуацию, но теперь ее нужно забыть.
♊ Рыбы
Мы тратим очень много времени, рассуждая о прошлом или беспокоясь будущем. Но ни то, ни другое не в вашей власти, Рыбы. Единственное, над чем вы имеете власть, - это настоящее. Перенаправьте свой взгляд на то, чем уже обладаете. Если ваши финансы вызывают беспокойство прямо сейчас, наберитесь терпения. Помощь, в которой вы нуждаетесь, не за горами.
Космический совет: наберитесь терпения, помощь не за горами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какие опасные перемены знакам зодиака предвещает Черная Луна 6 сентября. Как избежать неприятностей в этот день, рассказала специалист по звездам Юлия Бурдыленко.