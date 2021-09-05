Масло масляное: как совпадение имени и отчества влияет на характер и судьбу

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Ведический астролог Анна Гехман в эксклюзивном интервью 5-tv.ru раскрыла особенности характера людей, у которых продублированы личное имя и патроним.

Петр Петрович, Иван Иванович, Александра Александровна — догадываются ли родители о том, что меняют судьбу ребенка, когда называют его именем отца? Медиум Анна Гехман в интервью 5-tv.ru расшифровала значение двойного имени.

С давних времен известно о влиянии имени на характер и судьбу человека. Зачастую не только само имя, которое означает что-либо, но и буквы в его составе влияют на личность. Медиум рассказала, что мир вокруг нас состоит из вибраций, причем у каждой вибрации — своя частота. В свою очередь, эта частота имеет определенный такт, а за этим тактом стоит число. Сначала идут числа, и лишь потом — люди. Почему это важно знать?

«Дело в том, что наше имя состоит из набора букв, а каждой букве присуще определенное число, а значит, и определенные события. Иными словами, каждое имя влияет на судьбу человека по-своему. Когда мы произносим чье-то имя, возникает вибрация», — объяснила ведический астролог.

Причем согласитесь, на работе вас могут звать Александр/Александра, дома — Саня, а среди друзей вы слывете как Алекс/Лекса. От того, как вас называют в том или ином месте, зависит какие вибрации, а значит, события несет ваше имя! Именно поэтому дома вы — один человек, с коллегами — другой, а с друзьями — совершенно иной.

Эксперт отметила, что мужские имена несут более грубые энергии, а женские — мягкие.

Например, девочка с мужским именем Александра и отчеством Александровна будет почти наверняка иметь мужской характер. Это предопределено значением имени: Александр — с греческого «защитник». Астролог уверена, что такой заложенный в имени смысл обязательно отразится на судьбе и характере девочки.

Николай в переводе с греческого — «любимец толпы» или «победитель народов». Благодаря такому имянаречению, мальчик с именем Николай Николаевич не будет обделен вниманием и всегда и везде будет победителем.

Евгений означает знатный и с хорошими генами. Поэтому человек с именем Евгений Евгеньевич или Евгения Евгеньевна будет благородным человеком.

«И вообще, когда у человека совпадают и имя, и отчество, то само имя и вибрации, которые оно несет, усиливаются вдвойне», — раскрыла карты медиум.

Когда ребенка называют именем одного из родителей или бабушек и дедушек, ребенок будет иметь похожую судьбу. В этом нет ничего удивительного, считает специалист, ведь за каждым именем стоят определенные числа, а значит, и вибрации. Кроме того, на судьбу человека влияет не только его имя, но и дата его рождения, которая является его числовым кодом.

«Ваше имя произносят по много раз в день, и поэтому оно очень важно. Измените имя — и вы измените свою судьбу!» — резюмировала Анна Гехман.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дата рождения и имя влияют на нашу судьбу.