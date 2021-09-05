Как транзит Марса через знак Девы с 6 сентября по 21 октября повлияет на карьеру

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По мнению астрологов, наступает самое благоприятное время, чтобы навести порядок в делах и продемонстрировать работодателю свои лучшие качества. Наиболее трудолюбивые обязательно получат награду.

Седьмая планета Солнечной системы, загадочный и притягательный Марс проходит через знак Девы с 6 сентября по 21 октября. В это время астрологи советуют навести порядок в делах и определиться с ближайшими целями.

В таком положении красная планета благоприятно влияет на профессиональную сферу нашей жизни. Проходящий через знак Девы Марс покровительствует трудолюбивым, прилежным и внимательным людям.

С 6 сентября наступает самый удачный период, чтобы проявить себя в карьере и показать работодателю, на что вы способны.

Также транзитный Марс позволит с успехом выполнить задачи, которые вы долго откладывали на ближайший понедельник. Сейчас самое время хорошо поработать, засучив рукава и не отвлекаясь на мелочи.

Можно заняться запуском новых проектов, устроиться на работу или повысить квалификацию. Стоит обратить внимание на свое здоровье, возможно, вы давно хотели сесть на диету и заняться спортом.

Астрологи советуют до 21 октября держать эмоции под контролем, не вступать в конфликты на рабочем месте и не спорить с начальством. Если вы сосредоточитесь на себе, не останется времени критиковать коллег.

Берегите себя и высыпайтесь, так как высок риск переутомления от большого умственного напряжения.

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