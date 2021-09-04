Дочь Андрея Норкина отреагировала на свадьбу отца: «Родные мои!»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram @anorchonok

Александра Норкина пожелала отцу счастья в новом браке после года вдовства.

Дочь телеведущего Андрея Норкина отреагировала на новый брак звездного отца. Овдовевший в прошлом году 53-летний журналист на днях женился. Избранницей стала бизнес-вумен Ирина Бородина, она руководит торговой компанией.

Пользователи сети не раз обвиняли вдовца в недолгой скорби по жене Юлии, с которой он прожил в браке около 30 лет. Супруга умерла из-за инфаркта, несколько месяцев Андрей тепло вспоминал о совместно прожитых годах, выставляя в своем Instagram-аккаунте фамильные фото. Но уже весной 2021 года появилась публикация с новой пассией, держащей на руках внучку Норкина. Хейтеры подняли волну негатива, которую попыталась погасить дочь Юлии и Андрея.

Instagram @norkinntv

Александра Норкина написала, что и она, и ее отец не забыли Юлию, но, по ее мнению, лучше не спиваться, убиваясь горем до конца своих дней, а жить «полноценной счастливой жизнью». В разделе сторис своей страницы в Instagram дочь телеведущего поздравила своего отца и его супругу с законным браком и пожелала им счастья.

«Будьте счастливы, родные мои!», — написала она под фото расписывающихся молодоженов, снабдив подпись двумя эмодзи с сердечками и поцелуями.

Поддержав таким образом родителя, дочь показала, что приняла в семью его новую любовь.

Instagram @anorchonok

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Андрей Норкин женился через год после смерти супруги.