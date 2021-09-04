🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 4 сентября, убывающая Луна в знаке Льва благоприятствует важным начинаниям, которые приведут к невероятному успеху.
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: суббота, 4 сентября, убывающая Луна в знаке Льва благоприятствует важным начинаниям, которые приведут к невероятному успеху. Звезды рекомендуют заняться карьерой или поправить положение на личном фронте.
♈ Овен
Семейные конфликты — это неотъемлемая часть жизни, Овны. Сегодня вы можете столкнуться с несогласием родителей. Однако постарайтесь не обострять ситуацию — лучше спокойно выскажите свою позицию и выпустите пар, чтобы освободиться от неприятного груза.
Космический совет: не усугубляйте семейные конфликты
♉ Телец
Тельцы, сейчас не время гнаться за острыми и новыми ощущениями. Поскольку не завершены еще старые проекты, которые вот-вот принесут вам большой успех. Так что сегодня постарайтесь быть верными своей стратегии и ставить перед собой высокие цели.
Космический совет: оставайтесь верны поставленной цели
♊ Близнецы
Время и энергия — это самые ценные ресурсы, Близнецы. Помните об этом каждый раз, когда кто-то захочет переступить через ваши личные границы и причинить вам непоправимый вред. И отбросьте, наконец, в сторону все то, что не резонирует с вашей душой.
Космический совет: научитесь отстаивать личные границы
♋ Рак
Раки, не стоит уходить с головой в повседневные дела и работу. Поскольку в последнее время вы слишком растрачиваете себя понапрасну. Сделайте передышку, чтобы сохранить эффективность и набраться сил для достижения поставленной цели.
Космический совет: пора вырваться из повседневной рутины
♌ Лев
Львы, в ближайшее время вам удастся поправить финансовое положение. Так что сейчас главное — не останавливаться на достигнутом. Поскольку благодаря своему упорству, вы откроете новые горизонты и достигнете невероятного успеха.
Космический совет: не останавливайтесь на достигнутом
♍ Дева
Девам астрологи рекомендуют не хвататься за все подряд и найти баланс в жизни. Поскольку это позволит сохранить ясность сознания и не поддаться на всевозможные уловки. Также не стоит сегодня бездумно следовать непрошенным советам посторонних людей — лучше прислушайтесь к своему сердцу.
Космический совет: найдите баланс между карьерой и личной жизнью
♎ Весы
Сегодня Вселенная поможет Весам при решении жизненно важных вопросов — в особенности это касается переговоров на работе и заключения сделок. Также представителям воздушной стихии совсем скоро улыбнется удача на любовном фронте.
Космический совет: помните, Вселенная всегда готова прийти к вам на помощь
♏ Скорпион
Скорпионы в скором времени рискуют оказаться в окружении предателей. Звезды подготовили вам множество испытаний, которые могут пошатнуть уверенность в себе. Поэтому при общении с людьми постарайтесь сохранять бдительность и хладнокровие.
Космический совет: приглядитесь к своему ближайшему окружению
♐ Стрелец
Стрельцы, пора проститься со старыми привычками и освободить место для новых впечатлений — речь идет как о людях, так и о мыслях. Также в ближайшее время вас ожидают приятные знакомства, которые с высокой вероятностью перерастут в романтические отношения.
Космический совет: освободите место для нового в жизни
♑ Козерог
Козероги довольно редко делятся внутренними переживаниями и всегда стараются сохранить хладнокровие, чтобы управлять своими эмоциями при достижении целей. Однако попробуйте сегодня открыться близким людям и уделить им больше внимание.
Космический совет: уделите время близким людям
♒ Водолей
В жизни Водолеев, наконец, в ближайшее время наступит период яркого романтического увлечения. Звезды рекомендуют быть готовым к тому, что новые чувства буквально поглотят вас с головой — так что наберитесь сил, чтобы контролировать своими эмоции.
Космический совет: не поддавайтесь превратностям судьбы
♊ Рыбы
Гигантские прорывы в работе ожидают представителей водной стихии в скором времени. Однако на пути к цели Рыбам предстоит буквально прорываться сквозь тернии к звездам — потребуются силы и время, но результат обязательно себя оправдает.
Космический совет: не забывайте, что результат стоит всех усилий
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