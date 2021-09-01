🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: в среду, 1 сентября, убывающая Луна в знаке Рак советует оторваться от важных дел, не торопиться во время принятия решений и взять передышку.

♈ Овен

Овны, хватит переживать по пустякам и загружать себя чужими проблемами. Поймайте дзен, расслабьтесь, перенаправьте мысли в позитивное русло и перестаньте тратить силы понапрасну. Вам нужно набраться энергии, чтобы через несколько дней показать другим, чего вы на самом деле стоите.

Космический совет: в вашей жизни наступило затишье перед бурей.

♉ Телец

Тельцы, изменения — это не всегда плохо. Перемена мест, мыслей и окружения напротив позволяет вам здраво взглянуть на вещи и выйти из той воронки, в которую вы невольно оказались затянуты. Поднимите голову вверх и используйте все возможности, которые вам дарит судьба.

Космический совет: примите положительно грядущие изменения.

♊ Близнецы

Близнецы, быть верным своему сердцу — вот что важно для вас. Не отступайте от намеченных целей и своих убеждений, не бойтесь быть непонятыми. Те, кому вы действительно дороги, никогда не предадут вас.

Космический совет: не бойтесь быть собой.

♋ Рак

Раки, каждой истории большого успеха предшествует множество неудач, и ваша история не является исключением из правил. Сегодня вы с гордостью оглядываетесь на все неудачные попытки, поскольку они помогли вам отточить свои навыки и стать тем, кем вы являетесь сейчас. Запомните: усилия, которые вы прикладываете сегодня, завтра принесут великолепные результаты.

Космический совет: продолжайте трудиться, ничего не бывает зря.