🧙♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 31 августа, Луна в Близнецах — время принятия быстрых решений. Смело отправляйтесь в путешествия, признавайтесь в любви, беритесь за новую работу. Вам повезет!
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: во вторник, 31 августа, на убывающей Луне люди становятся крайне чувствительными. Нужно точно понимать, что, кому и где говорить. Особое внимание следует уделить любовной сфере и здоровью. Работа пока не так важна, как бытовые дела.
♈ Овен
Овен, это день принесет вам много сюрпризов. Возможно, состоится незапланированная, но очень важная встреча. Не исключено, что появится человек, который определит всю вашу судьбу. Вы должны быть во всеоружии! Не говорите лишнего, все держите под контролем.
Космический совет: всегда действуйте осторожно, но решительно.
♉ Телец
Телец, 31 августа посвятите день друзьям, родным и близким. Некоторые так давно не видели вас, что очень соскучились! Если в окружении есть кто-то, на кого сильно обижены, — найдите силы заговорить первым. Вторник идеален для налаживания отношений и заключения перемирий. Вам это пойдет на пользу.
Космический совет: простите близким старые обиды.
♊ Близнецы
Близнецы, нет на свете идеальных людей. У каждого — свои недостатки. Их важно научиться прощать или не замечать. В противном случае не получится построить ни рабочие отношения, ни дружеские, ни любовные. Прежде чем сетовать на чужие пороки, посмотрите на себя. Являетесь ли образцом для подражания?
Космический совет: мудрость и терпение — ваши ключи к счастью.
♋ Рак
Рак, 31 августа вам придется серьезно потрудиться. Речь, правда, идет не о выполнении сложных производственных задач. Вам придется заняться самокопанием. Именно сейчас необходимо расставить приоритеты, чтобы двигаться дальше. Без четкой и грамотной позиции успеха не будет. Помните: удача пока еще на вашей стороне.
Космический совет: затевая проект, не думайте о том, что скажут люди.
♌ Лев
Лев, вы прирожденный боец, поэтому любое препятствие можете преодолеть за секунду. Но что же происходит сейчас? Кажется, вы пасуете вместо того, чтобы совершить грандиозный прорыв. Звезды намекают: прислушайтесь к зову сердца.
Космический совет: задействуйте свои скрытые таланты.
♍ Дева
Дева, вам не удается самореализоваться из-за сложностей в личной жизни. Эту проблему нужно срочно решать. Наверняка рядом есть человек, который слишком сильно давит на больные места, угнетая ваше состояние? Разберитесь с ним, вызовите на разговор. Если ваше мнение не услышат — смело говорите «Good bye!».
Космический совет: смело разрывайте сложные отношения.
♎ Весы
Весы, вам не о чем беспокоиться — жизнь прекрасна! Сейчас вы находитесь в наилучшей форме. Речь идет не только о физическом и эмоциональном состоянии. Вообще обо всем! Возникающие на работе проблемы решаются легко, быт не давит. Чего еще желать в такое нелегкое постковидное время? Наслаждайтесь!
Космический совет: любите, чувствуйте, будьте собой.
♏ Скорпион
Скорпион, вы никогда не достигните успеха, если будете держаться за прошлое. Любой психолог скажет вам, что важно своевременно отпускать прожитое. Порой сделать это сложно из-за окружающих, которые так и норовят припомнить вам что-нибудь эдакое! Но давайте без лишних эмоций: тихо, но уверенно шагаем в счастливое будущее.
Космический совет: прекратите копаться в прошлом.
♐ Стрелец
Стрелец, 31 августа — еще не осень! Так что переставайте хандрить и займитесь чем-нибудь увлекательным. Если не имеете хобби, займитесь своим здоровьем. Отправьтесь на массаж или в бассейн. В крайнем случае посетите кабинет косметолога. Поверьте, порой даже 15-минутная масочка на лице спасает от мнимой депрессии.
Космический совет: начните мыслить позитивно.
♑ Козерог
Козерог, вы находитесь в затруднительном положении. Однако это не значит, все плохо. Просто вы смотрите на ситуацию изнутри. Для понимая истины, необходимо поменять угол обзора. А еще лучше — спросить мнения авторитетных людей. Не пренебрегайте этим.
Космический совет: прислушайтесь к советам друзей и родных.
♒ Водолей
Водолей, сентябрь для вас — время неожиданных сюрпризов и перемен. К этому нужно подготовиться. 31 августа займитесь анализом всего совершенного за прошлые месяцы. Необходимо подбить счета и разобраться с мелкими, но докучливыми вопросами. Во всем старайтесь следовать интуиции.
Космический совет: не противьтесь переменам — все к лучшему.
♊ Рыбы
Рыбы, прошедшая неделя вас изрядно вымотала. Необходимо срочно выделить время на отдых! По натуре вы истинный трудоголик. Однако всему есть предел. Помните простую житейскую мудрость: «Выше головы не прыгнешь»? Именно это сейчас вам делать и не нужно. Звезды призывают отдаться максимальному релаксу.
Космический совет: крепитесь, сложный этап в жизни скоро завершится.
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