По одежке встречают: каких перемен в жизни ждать от перехода Меркурия в знак Весов

Фото, видео: Depositphotos / Shad.off; 5-tv.ru

Астролог Алена Никольская призывает завершить все важные дела до 20 сентября. После шансов реализовать смелые идеи будет очень мало!

Планеты — непростые космические тела. Порой они заметно влияют на физическое и эмоциональное состояние человека. Особенно, в моменты, когда смеют свое положение. Каких сюрпризов ждать от очередного перехода Меркурия в знак Весов? На какие сферы важно обратить внимание? На эти и другие не менее важные вопросы ответила профессиональный астролог Алена Никольская.

Будьте начеку!

Согласно древним учениям, Меркурий отвечает за динамику, интеллект, творчество и общение. Проще говоря, это планета приятных перемен. Именно сейчас, в период с 30 августа по 20 сентября, важно усиленно работать над ценными проектами. За труды воздастся втройне!

Никольская подчеркнула, что Меркурий также отвечает за красоту и гармонию во всем. Именно поэтому сентябрь пройдет под лозунгом: «По одежке встречают, а провожают по уму». Чтобы добиться успеха в делах (неважно, будет это любовная сфера или рабочая), сейчас важно в первую очередь производить впечатление, играть на чувствах и эмоциях людей.

«Мы будем все оценивать с точки зрения эстетики. Абсолютно все! Нам будет очень важно, чтобы люди были красивыми и внутренне, и внешне. Если вы с кем-то планируете идти на переговоры или вам важно донести какую-то мысль, идею до другого человека, вы обязательно должны быть одеты с иголочки!» — уточнила Никольская для читателей 5-tv.ru.

Удивительно, но любой противоречивый нюанс в это время перемен может вызвать отвращение. Так, например, юный первоклассник может наотрез отказаться идти на учебу, если на линейке 1 сентября увидит своего неухоженного педагога. И напротив: влюбиться в науку, если наставник или наставница будет выглядеть эффектно. Кому-то это покажется немного странным, но закон «по одежке…» действительно работает! Главное — не забывать и про умственную составляющую.

Также Алена Никольская обратила внимание граждан на финансовую сферу. Оказывается, когда Меркурий переходит в знак Весов, людей одолевает страстное желание потратить сбережения хоть на что-нибудь. Слепо следовать этому сейчас нельзя. Велик риск надолго остаться без копейки.

«Следите также за своими словами, потому что эстетика должна быть не только внешняя, но и в том, что и как вы будете говорить. Все самое серьезное надо успеть сделать до 20–22 сентября — потом Меркурий развернется и будет двигаться ретроградно. До 18 октября уже ничего серьезного не сделаешь», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз на неделю с 30 августа по 5 сентября для всех знаков зодиака.