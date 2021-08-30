🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: в понедельник, 30 августа, Луна находится в знаке Близнецы. Это значит, что многим знакам зодиака захочется перемен как в личной жизни, так и в карьере. Не стоит противиться своим желаниям. Это лучшее время, для того чтобы все начать с чистого листа.

♈ Овен

Овны, вспомните золотые слова одного из древнейших мудрецов: «Все создается дважды: сначала в уме, а затем в реальности». Это особенно верно в отношении вашей ситуации. Звезды призывают вас обратить внимание на идеи, исходящие из вашего сверхсознания. В них есть ключ к разгадке того, что вы должны создать в ближайшие месяцы.

Космический совет: не бойтесь воплощать самые смелые планы.

♉ Телец

Тельцы, ваша проблема кроется в глупом убеждении: кажется, будто вы не сможете зарабатывать деньги, занимаясь любимым делом. Но это созданное вами ограничение мешает вам воплотить мечты. Итак, представьте себе параллельную реальность. Реальность, в которой вас поддерживают финансово, эмоционально, духовно и творчески. А затем начните жить так, будто бы вы добились всего, о чем мечтали.

Космический совет: поверьте в себя.

♊ Близнецы

Близнецы, есть вещи, которые мы делаем за деньги, а есть вещи, которые мы делаем по любви. Поиск баланса между ними — вот что помогает нам жить в гармонии. Обращайте внимание на то, к какой из двух крайностей вы стремитесь, осторожно регулируя весы. Если вы сосредоточились исключительно на своих материальных занятиях, неплохо было бы вернуться к проектам, которые пробуждают чувство радости внутри.

Космический совет: в погоне за деньгами не забывайте о действительно важных вещах.

♋ Рак

Раки, одиночество — это хорошо, но иногда от него лучше избавляться. Сейчас как никогда вы нуждаетесь в обществе, любви и общении. Напишите друзьям, позвоните самым любимым или устройте вечеринку. Именно этого сейчас просит ваша душа.

Космический совет: позвольте эмоциям вырваться наружу.