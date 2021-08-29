Что известно об убитой в Башкирии 15-летней школьнице

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26 августа в селе Питяково произошла жестокая расправа над девочкой-подростком.

Убитая в башкирском селе 15-летняя школьница при жизни была добрым человеком и прилежной ученицей. Так о ней говорят соседи и друзья, скорбящие о ее гибели.

«Она была очень веселая, умная, красивая. Жила с мамой. Закончила всего девять классов. Хорошо училась, всегда ночевала дома. Очень милая и общительная», — рассказала близкая подруга убитой в интервью сайту KP.RU.

По словам односельчан, девочку никогда не видели в дурной компании и не замечали за ней антисоциального поведения.

«Была добрая, с маленькими ребятами с детского сада общалась. Хорошо училась, не гуляла по клубам. Она все время приезжала ко мне, у мамы отпрашивалась», — поделилась с 5-tv.ru другая знакомая.

Трагедия произошла в селе Питяково. Компания подростков отмечала день рождения одной из девочек 26 августа. Тогда несовершеннолетним присоединились двое молодых людей в возрасте 21 и 24 лет. По версии следствия, они изнасиловали одну из гостей. Затем подозреваемые убили ее спрятали. Как уточняет Telegram-канал «Опер слил», задушили школьницу голыми руками, а труп завернули в одеяло и выкинули возле лесополосы. По факту убийства возбуждено уголовное дело, задержанные сознались в содеянном.

Ранее 5-tv.ru писал, о том, что известно об одном из предполагаемых убийц школьницы из башкирского села Питяково.