🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: в воскресенье, 29 августа, убывающая Луна в Тельце настоятельно рекомендует: бросайте все дела и восстанавливайте силы. Не важно, какой отдых вы выберете: просмотр фильмов и сериалов, прогулку по парку или шумную вечеринку. Главное — посвятить время себе и своим желаниям!

♈ Овен

Вести себя по-взрослому, составлять списки дел и выполнять их в срок — необходимо. Однако сегодня звезды призывают вас отдохнуть от большого внешнего мира и убежать в свой маленький мир. Позвольте себе мечтать и быть ребенком, Овны. Помните, что творчество не всегда должно иметь конечную цель и просто развлекайтесь.

Космический совет: позвольте себе отдохнуть.

♉ Телец

Установка целей — первый шаг на пути к мечте. При этом важно, чтобы это движение отвечало вашим внутренним потребностям и вызывало чувство радости, Тельцы. Только при таком подходе вы сможете творить чудеса. Поэтому перестаньте играть по-маленькому — Вселенная хочет, чтобы вы начали играть по-крупному. Не довольствуйтесь посредственностью, ведь вы родились для великой жизни.

Космический совет: посвятите этот день только тем делам, которые вызывают у вас радость.

♊ Близнецы

Что, если вы не творец своей судьбы, а только посредник, с помощью которого Вселенная воплощает свою волю? Обратите сегодня внимание на то, к чему она вас призывает, Близнецы. Звезды указывают, что скоро в вашей жизни произойдут изменения. Вам отведена роль человека, который пробудит мир в это темное время и посеет семена добра.

Космический совет: действуйте сегодня не ради своего блага, а ради близких.

♋ Рак

Плану, который вы наметили для себя, как и правилам, которых вы привыкли придерживаться, не всегда нужно следовать. Сегодня принять правильные решения вам поможет внутренний компас и интуиция. Прислушайтесь, в какую сторону вас направляет Вселенная и позвольте себе плыть по течению. Если вы сможете отдаться потоку, долгожданные перемены наступят гораздо быстрее и с меньшими усилиями.

Космический совет: сегодня вам нужно прислушиваться к сердцу и интуиции, а не разуму.