🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: четверг, 28 августа, убывающая Луна в Тельце обещает многим представителям зодиакального круга масштабные перемены во всех сферах жизни — особенно в карьере и на личном фронте. Причем события будут развиваться настолько стремительно, что сохранить холодный и трезвый ум вряд ли удастся.

♈ Овен

Овны, звезды снова напоминают вам о законе изобилия — «чтобы пришло новое, нужно избавиться от старого». Безусловно, изменения редко бывают легкими. Однако иногда просто необходимо сделать шаг в неизвестность и покинуть зону комфорта.

Космический совет: перестаньте бояться перемен в жизни.

♉ Телец

В скором времени романтические отношения Тельцов перейдут на новый уровень и станут источником радости и блаженства. Одиноким представителям этого знака зодиака звезды сулят приятное знакомство, которое перерастет в счастливый роман.

Космический совет: помните, вы заслуживаете того, чтобы быть счастливым.

♊ Близнецы

Настало время исполнения самых заветных желаний, Близнецы. Некоторые из вас, возможно, осмелятся сделать первый шаг на пути к счастью, зная, что радушная Вселенная полностью поддержит в любых начинаниях.

Космический совет: сделайте первый шаг на пути к счастью и гармонии.

♋ Рак

Раки, постарайтесь принять все подарки судьбы с радостью и благодарностью — будь то приятные встречи или неожиданные сюрпризы. Поскольку в скором времени счастье непременно постучит в вашу дверь и останется там надолго.

Космический совет: будьте готовы к неожиданным подаркам судьбы.