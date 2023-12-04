Секс исцеляющий: от каких болезней лечит интимная близость

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Ученые утверждают, что регулярные занятия любовью продлевают жизнь и обладают поистине целебными свойствами.

Согласно статистике, женатые мужчины и женщины живут дольше одиноких. Изучая этот феномен, ученые пришли к выводу, что немаловажную роль в увеличении продолжительности жизни играют регулярные интимные отношения у людей, состоящих в парах. Секс генерирует положительные эмоции, которые благотворно влияют на физическое и психическое здоровье, что в свою очередь, ведет к долголетию. От каких именно болезней способен излечивать секс, пишет издание «Правда. Ру».

Грипп и простуда

Занятия любовью хотя бы один-два раза в неделю троекратно повышают уровень иммуностимулирующих антител — иммуноглобулинов А, которые защищают организм от респираторных вирусов. Научное обоснование этому вывели исследователи Йельского университета в Пенсильвании.

Головная боль

Оказывается, головная боль, под предлогом которой женщины нередко отказывают мужьям в интимной близости, прекрасно лечится именно сексом. Установлено, что во время возбуждения и оргазма в крови возрастает уровень эндорфинов и кортикостероидов, являющихся естественными обезболивающими.

Менструальный цикл

У женщин, занимающихся сексом хотя бы раз в неделю, менструальный цикл становится более регулярным, а месячные протекают менее болезненно, чем у тех, кто не живет половой жизнью. Благоприятное влияние на организм оказывает не половой акт как таковой, а вызываемые им ощущения, установили ученые Колумбийского и Стэнфордского университетов.

Ожирение

Регулярный секс — самый приятный способ сбросить лишние килограммы, как для мужчин, так и для женщин. По данным ученых, в процессе полового акта за одну минуту расходуется более четырех калорий, а за полчаса — количество, содержащееся в четырех шоколадных конфетах.

Косметические проблемы

Женщины, предающиеся любовным утехам три-четыре раза в неделю, выглядят на 7-12 лет моложе своего реального возраста. Этот феномен ученые Эдинбургского королевского госпиталя объяснили повышением уровня женского гормона эстрогена, благодаря которому волосы становятся блестящими, а кожа эластичной. С другой стороны, отсутствие половой жизни у взрослого человека может привести к высыпанию прыщей аналогично тому, как они возникают у подростков в период гормональной перестройки организма.

Недержание мочи

Мускулы тазового дна у женщин со временем ослабевают, что может привести к непроизвольному мочеиспусканию в том случае, если мочевой пузырь переполнен. Чтобы не оконфузиться в неподходящий момент, эти мышцы нужно тренировать, и секс — лучший способ для этого.

Простатит и импотенция

Российский физиолог Леонид Китаев-Смык пришел к выводу, что у мужчины, который видит привлекательную женщину, но не может вступить с ней в сексуальный контакт и остается неудовлетворенным, постепенно происходит воспаление предстательной железы и может возникнуть длительное нарушение эрекции.

Нарушения психики

Поскольку организм человека устроен с расчетом на активную сексуальную жизнь, отсутствие таковой может привести к психическим отклонениям. Дело в том, что организм в этом случае недополучает нужных веществ и гормонов, что приводит к эндокринному сбою.

Как ранее писал 5-tv.ru, репродуктолог развенчала мифы о вреде секса при беременности.