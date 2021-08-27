Солнцев требует ввести комендантский час для пожилых: «Жена навеселе в три ночи»

Фото, видео: Instagram @solntcev

Главный фрик страны расстроен поздними приходами ушедшей в запой немолодой жены и считает, что помочь в этом могут только в Госдуме.

Шоумен и фрик Гоген Солнцев хочет добиться от Госдумы введения комендантского часа для пожилых. Причиной стали поздние, а точнее - под утро, возвращения пьяной 65-летней жены.

Немолодая жена Екатерина Терешкович постоянно прикладывается к спиртному. Чтобы вывести ее из состояния запоя, 40-летнему благоверному часто приходится прибегать к помощи специализированных клиник. На этот раз терпение звездного мужа лопнуло: Терешкович пришла домой «под мухой» глубоко за полночь.

«Вчера Катька опять приперлась домой навеселе и в три ночи… пожилая среда может развлекаться и бездельно шататься, при этом подогреваясь спиртным?» — поделился возмущением Гоген в своем Instagram.

Instagram @solntcev

Фрик решил, что в воспитании пожилой супруги отлично сработают методы, применимые к несовершеннолетним. Если детей запрещено отпускать на улицу ночью, то можно таким же образом ограничивать свободу старшего поколения, причем Солнцев предложил это сделать на уровне государства.

«Почему бы на законодательном уровне не ввести комендантский час для всех пенсионеров? Скажем, после 23 ночи на улицу — ни ногой! Вы бы поддержали такой закон, если внести его предложение новому созыву Госдумы после выборов?» — заявил новоиспеченный законотворец.

Однако подписчики не поддержали устремления Гогена Солнцева и выступили в защиту старушки-веселушки.

«Я против такого закона! Жизнь на пенсии только начинается, наступает время, когда все можно попробовать, ни на кого не оглядываясь!»;

«Если мужик не может свою бабу удержать, то никакие поправки в закон ему в этом не помогут», — высказались пользователи сети, намекнув на непрочность отношений в неравном союзе Солнцева и Терешкович.

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