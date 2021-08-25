Муж Макеевой впервые за долгое время увиделся с дочерью: «Двухминутная встреча»

Фото: Instagram @malkov_roman_mr, @svetamalkova

Роман Мальков без предупреждения явился в дом бывшей жены.

На днях бизнесмен Роман Мальков вместе с супругой — актрисой Анастасией Макеевой — отправился в Словению, чтобы встретиться с детьми. Звездных наследников мужчина не видел полтора года, однако пересекся пока только с дочерью Анной.

К слову, общение отца с наследницей длилось всего несколько минут. По всей видимости, Мальков так и не простил поступок дочери, которая заняла сторону матери и подала в суд на Анастасию Макееву за оскорбления.

«Двухминутная встреча отца семейства с дочерью, которую он не видел полтора года. Хотя какое это имеет значение?» — отметила бывшая супруга бизнесмена Светлана в Instagram.

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Роман Мальков также решил высказаться по поводу неудавшейся встречи и рассказать свое видение ситуации. По словам бизнесмена, по приезде он сразу же связался с бывшей возлюбленной, чтобы увидеться с детьми. Однако Светлана начала отказывать ему под разными предлогами.

«Все мы слышали, как на шоу Светлана говорила, что не препятствует моему общению с детьми и условием было — только без моей законной супруги. Я звонил, писал, спрашивал, когда удобно и что в итоге? Светлана хочет реалити-шоу с детьми за деньги», — подчеркнул он в своем личном микроблоге.

Instagram @malkov_roman_mr

По итогу бизнесмен без предупреждения явился в дом бывшей жены, где и встретился с дочерью. У двери Роман Мальков увидел также мешки с мусором, среди которого было несколько пустых бутылок от вина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что родители-пенсионеры Макеевой выплатили многомиллионную ипотеку актрисы.