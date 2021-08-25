В ПФР уточнили порядок получения пенсионерами единовременных выплат

Фото: www.globallookpress / Nikolay Gyngazov

Указ о мерах соцподдержки подписал президент РФ Владимир Путин.

Российским пенсионерам разъяснили порядок предоставления единовременной денежной выплаты в размере десяти тысяч рублей. Данную сумму можно будет получить уже в сентябре этого года, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Выплата производится без заявления на основании имеющихся у регулятора данных на карту или почтальоном. В том случае, если человек получает одновременно две пенсии, одну из которых начисляет ПФР, выплата будет производиться фондом.

Единовременная выплата не учитывается при определении права гражданина на получение иных выплат и мер соцподдержки. Кроме того, она защищена от взыскания задолженностей по штрафам и платежам.

Как писал 5-tv.ru, указ о единовременных выплатах пенсионерам подписал президент РФ Владимир Путин. Ожидается, что деньги получат как неработающие, так и работающие пенсионеры.