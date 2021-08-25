Подозреваемый в убийстве Насти Муравьевой в Тюмени отказался от полиграфа

Фото: ТАСС / Моргунов Денис

Следствие только что завершило обыски в квартире 40-летнего местного жителя. Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки был задержан.

Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени отказывается давать показания на полиграфе. Об этом сообщает источник 5-tv.ru. Ранее стало известно, что в Тюмени подозреваемого в убийстве восьмилетней школьницы задержали.

Следствие только что завершило обыски в квартире 40-летнего местного жителя. По предварительным данным, мужчина живет в соседнем доме и в последние годы занимается изготовлением мебели, и не исключено, что ранее он был сотрудником силовых структур. Сейчас следователи проводят обыск в его квартире. По некоторым данным, у мужчины обнаружили провод, аналогичный тому, которым была связана погибшая девочка.

Фото, видео: ТАСС / Моргунов Денис; 5-tv.ru

Как сообщал 5-tv.ru, девятилетняя Настя Муравьева пропала в Тюмени 30 июня. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли через полтора месяца — 19 августа. Труп школьницы лежал у озера Оброчное в 2,5 километрах от ее дома. Причина смерти девочки устанавливается. По одной из версий, напасть на ребенка мог педофил, проживающий с ней в одном доме.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео обысков в Тюмени по делу об убийстве Насти Муравьевой.