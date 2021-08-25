Убийцей Насти Муравьевой в Тюмени может быть экс-сотрудник силовых структур

Фото, видео: ТАСС / Слуцкий Максим; 5-tv.ru

В последние годы мужчина занимался изготовлением мебели и жил в соседнем доме.

Убийцей восьмилетней Насти Муравьевой в Тюмени может быть бывший силовик. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Предварительно известно, что проверяемый Следственным комитетом на причастность мужчина судим не был, занимался в последние годы изготовлением мебели и жил в соседнем доме. Как сообщает Telegram-канал «Честный детектив» именно в это жилое здание школьница якобы ходила за бесплатным Wi-Fi.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи проводят обыски в квартире подозреваемого. Известно, что подозреваемому 40 лет. По некоторым данным, в ходе обыска у него был обнаружен провод, аналогичный тому, которым была связана погибшая девочка.

Местное издание 72.ru сообщает, что в органах подозреваемый работал недолго. А Telegram-канал «УМоора» добавляет, что задержанный служил в спецназе. Окончательные версии будут озвучены после окончания следственных действий в квартире подозреваемого.

Восьмилетняя Настя Муравьева пропала 30 июня. По факту исчезноввения ребенка было возбуждено уголвоное дело по статье «Убийство малолетнего», а позднее для дальнейшего расследование его передали в центральный аппарат ведомства.

Тело девочки с признаками насильственной смерти было найдено лишь 19 августа. Причина смерти устанавливается.

По одной из версий, напасть на ребенка мог педофил, проживающий с ней в одном доме.

Стоит отметить, что одновременно с этим следователи в рамках другого уголовного дела продолжают расследование фактов безвестного исчезновения восьмерых детей в Тюменской области в разное время, начиная с 1997 года.

Как рассказывал 5-tv.ru, в убийстве Насти Муравьевой из Тюмени заподозрили серийного маньяка. В то же время бывший консультант ГУ криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин заявил, что пропажи и убийства детей — дело рук одного человека.