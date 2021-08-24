Абсурдное шоу: названы главные провалы на первом дне «Крымской платформы»

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Гигантские средства на сомнительный саммит Киев потратил в тот момент, когда страна переживает не самые лучшие времена.

На Украине сегодня стартовал саммит «Крымская платформа». Как заявил Владимир Зеленский, форум поможет Киеву вернуть полуостров, однако мероприятие с первого же дня не задалось. На самого президента набросились с критикой, а большинство делегаций из разных стран — отказались приезжать. Подробности у корреспондента МИЦ «Известия» Марии Коровиной.

В общем, с миру по нитке — Зеленскому на форум. Сам украинский лидер, сияет от счастья, что хоть кто-то приехал. Выступая перед такой публикой, сначала запинается — то ли в самом деле не знает что сказать, то ли держит мхатовскую паузу.

Для друзей не жалко ничего, кроме, разве что, цивилизованного пешеходного перехода возле площадки, где проходит форум. Зебру просто забыли дорисовать, да так и бросили. На самой площадке одна душещипательная речь сменяет другую. Но собственные воспоминания, которые глава Эстонии почему-то зачитывает по бумажке, никакой логике не поддаются.

«Когда я посещала восточную границу Украины, я посетила КПП „Чонгар“ возле Крыма. Я видела там мужчин, женщин, стариков и детей, которые двигались в сторону Крыма, чтобы повидаться с родными и близкими. Путь, по которому они должны были пройти, был окружен минами. Я видела, как трехлетний ребенок бежал от родителей через заминированное поле», — поведала Керсти Кальюлайд.

Как ни старались участники от Люксембурга и Германии соблюсти дипломатический этикет и изобразить заинтересованность, вышло не очень. Игры в телефоне, западным дипломатам, похоже, кажутся чем-то гораздо более осмысленным.

Вообще-то Зеленский надеялся, что на этом месте будет сидеть Ангела Меркель, с кратким визитом в Киеве она была накануне. Канцлер сразу дала понять: у нее и главы и МИД Германии есть дела посерьезнее.

«К сожалению, наш глава МИД не сможет его (форум «Крымская платформа — Прим. ред.) посетить из-за сложной ситуации в Афганистане», — объясняла Меркель.

С самим форумом, который так нужен Зеленскому, чтобы поднять пикирующий рейтинг, сразу не задалось. Председатель Европейского совета Шарль Мишель попал в неловкое положение, когда его чуть не перепутали с украинским премьером. А вот венгерский президент говорит совсем не по сценарию: обрушился на киевские власти с обвинениями в откровенной дискриминации по языковому признаку.

«Если использование родного языка ограничивается, и если те, кто использует свой родной язык, оказываются под угрозой штрафов, это противоречит идеалам демократии», — негодовал Андер Янош.

Зато этим идеалам, видимо, соответствует размах форума. Вот смета: потрачено семь миллионов гривен (19,5 миллиона рублей), из карманов налогоплательщиков. И даже эта гигантская сумма кажется не столь большой по сравнению с тем, сколько ушло на организацию главного праздника.

На празднование киевские власти позвали не только политиков средней руки. В ход пошла тяжелая артиллерия — приехал выдавший томос украинским раскольникам патриарх Варфоломей. У стен Рады его встречали разгневанные верующие. «Варфоломей, мы тебя не звали» и даже «Анафема Варфоломею» — вот так верующие канонической православной церкви встречают Вселенского патриарха у стен Верховной рады.

Самые главные торжества, бессмысленные и беспощадные, накроют Украину днем 24 августа. Готовятся сейчас усиленно: по улицам идут танки, размеченные скотчем, а парашютисты в небе тренируются танцевать гопак.

Во время репетиции военного парада в Киеве, прямо на Крещатике, сломался танк. При попытке его буксировки военная колонна едва не врезалась в опору моста.

Абсурдное шоу на фоне активной имитации киевскими властями внешней политики. На внутренние руководство Украины махнуло рукой. Проверенный ход — когда экономика лежит в руинах, власти искусственно конструируют новую точку сборки антироссийских настроений.