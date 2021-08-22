Дядя убитой в Тюмени девочки умер у стихийного мемориала племянницы

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Ранее в расправе над Настей Муравьевой стали подозревать серийного маньяка.

Дядя убитой Насти Муравьевой, расчлененное тело которой ранее нашли в Тюмени, умер возле стихийного мемориала племянницы. О смерти Андрея Муравьева сообщил портал 72.RU.

«Это произошло вчера, в четыре утра. Как говорят свидетели, он упал. Записи с видеокамер есть. Их уже изъяли. (Силовики - Прим.ред.) будут разбираться. Ему было чуть за 40 лет. Когда состоятся похороны, пока неизвестно. Занимаюсь этим вопросом», — рассказала сестра убитой девочки Татьяна Муравьева.

Ранее сообщалось, что жители Тюмени устроили стихийный мемориал возле объявления о пропаже Насти Муравьевой. К месту, где сообщалось о том, что девятилетняя Анастасия объявлена в розыск, неравнодушные горожане несут цветы и игрушки.

19 августа в тюменском районе Лесобаза, вблизи АЗС, было найдено расчлененное тело девочки. Следственный комитет РФ подтвердил, что останки принадлежат пропавшей полтора месяца назад Насте Муравьевой. Причина смерти школьницы устанавливается. По одной из версий, напасть на ребенка мог педофил, проживающий с ней в одном доме.

Как рассказывал 5-tv.ru, в убийстве Насти Муравьевой из Тюмени заподозрили серийного маньяка: за последние 20 лет в городе пропали девять детей. В то же время бывший консультант ГУ криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин заявил, что пропажи и убийства детей — дело рук одного человека.