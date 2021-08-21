Меньшова раскрыла секрет большой любви к мужу спустя 25 лет совместной жизни

Фото: Instagram @juliavmenshova

Знаменитости в этом году отмечают серебряную свадьбу.

Актриса Юлия Меньшова трогательно призналась мужу Игорю Гордину в любви. Знаменитая пара вместе уже четверть века. Недавно кто-то из поклонников Меньшовой спросил, неужели знаменитость спустя 25 лет все также сильно любит своего супруга. Ответ актриса решила опубликовать на своей странице в Instagram.

«Мы с мужем вдвоем уехали ненадолго в леса под Петербург, а потом заскочили и в сам город. И вдруг, спустя вот эти пресловутые 25 лет, я снова ощутила то время, когда все только-только начиналось. Когда наши дети были еще лишь нашей счастливой фантазией о будущем, мы понятия не имели о предстоящих трудностях долгого пути. Снова — только я и он», — написала актриса.

Instagram @juliavmenshova

Звезда поделилась своими философскими рассуждениями на тему любви и раскрыла секрет крепких отношений.

«В этой спирали развития отношений есть удивительная мудрость — на очередном ее витке опять оказаться вдвоем. Все те же мы. Только наша любовь, умноженная общими воспоминаниями, выросшими детьми, ушедшими родителями и предстоящими внуками — давно уже перестала быть лишь неуловимым чувством, воплотившись во вполне осязаемую одну на двоих — жизнь», — подчеркнула артистка.

Подписчиков Меньшовой растрогали слова актрисы о ее муже и семейной жизни. Многие вдохновились примером отношений знаменитых актеров длиною в 25 лет.

«В точку! Только с возрастом начинаешь понимать»;

«Умные мысли мудрой женщины»;

«Юлия, я восхищаюсь вашей семьей! Вы с супругом большие молодцы, мудрые и сильные», — написали подписчики знаменитости.

Актеры Юлия Меньшова и Игорь Гордин поженились в 1996 году. У пары родилось двое детей. Старшему сыну звездной четы Андрею в декабре этого года исполнится 24 года. Младшая дочь Таисия несколько месяцев назад отметила свое совершеннолетие. В этом году девушка окончила школу и поступила в университет. Известно, что наследница Меньшовой не захотела продолжать актерскую династию и выбрала для себя профессию журналиста.

Ранее 5-tv.ru писал, что лирический пост Меньшовой, похоронившей отца, растрогал фанатов.