Алхимия родительской любви: Как синдром «серебряной ложки» превращает ребенка в «золотую молодежь»

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Исполнение желаний по первому требованию детей чревато серьезными последствиями, об этом родителей в беседе с 5-tv.ru предупредила кандидат психологических наук Наталья Искра.

Воспитывая детей, мы совершаем немало ошибок, которые могут аукнуться в будущем. В педагогике постоянно появляются новые веяния, связанные с предоставлением все большей свободы нашим наследникам. Как не переборщить со вседозволенностью и не испортить ребенка, в беседе с 5-tv.ru рассказала кандидат психологических наук Наталья Искра.

Термин «синдром серебряной ложки» обозначает неспособность и невозможность современных детей, принадлежащих к семьям среднего класса, стремиться к чему-либо, кроме материальных удовольствий», — обозначила доцент кафедры психологии личности СПбГУ.

Это понятие перекочевало к нам из западной психологии, пошло оно от сравнения избалованных детей богатых родителей с родившимися «с серебряной ложкой во рту». Однако этот термин не всегда распространяется только на детей «богатых и знаменитых». Родители, пережившие в нашей стране перестроечное время и тотальный дефицит, и сами рады компенсироваться, раздольнее распоряжаясь деньгами и позволяя себе и детям то, что раньше им было недоступным.

Перекосы в воспитании рождают не до конца развитую личность и чреваты в будущем проявлением опасных, рискованных тенденций.

«У таких детей нет стремлений к каким-то высоким идеальным целям, часто они не реализуют себя как личности, не проявляют себя в творчестве и других направлениях, которые могли бы сделать их собственную жизнь счастливой», — перечислила психолог последствия.

Типичный представитель «золотой молодежи» вырастает как раз из «сереброложечников»: во взрослом возрасте удовольствия требуют нового уровня, становятся все более рискованными.

«Формируется „адреналиновое“ поведение, которое позволяет получать удовольствия от жизни, находясь на пике каких-то эмоций. Чаще всего это эмоция страха. Такое рискованное поведение, к сожалению, часто заканчивается плохо», — предупредила эксперт.

Причины

Пресыщение: по первому требованию дети получают желаемые вещи или услуги.

Перегрузка расписания развивающими занятиями, из-за которого формируется отвращение к учебе.

Многое из того, чему детей учат с раннего возраста, на самом деле не нужно: уметь читать в два года или на скрипке исполнять Шостаковича. Лучше потратить драгоценное время первых лет жизни ребенка на общение и игры с ним, причем с естественными, природными, а не дорогостоящими материалами.

«По сути, не формируются между ребенком и родителем те самые близкие отношения, которые необходимы для нормального роста и развития», — отметила Наталья Искра.

Что делать

Выстроить границы: создать искусственно некий дефицит, чтобы у ребенка не сразу появлялось все, что он хочет. Разорвать замкнутый круг: уменьшить занятость родителей на работе, которые, в попытке обеспечить разностороннее развитие детей, нанимают дорогих репетиторов, и, таким образом, перекладывают свои обязанности на нянь и гувернеров.

Ограничивая материальное, не забывать о духовных ценностях: давать ребенку достаточно много любви и заботы.

Предоставить ребенку возможность самому распоряжаться свободным временем: у него должен быть день, когда он не обязан никуда идти и может тратить эти часы так, как он хочет.

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