В убийстве Насти Муравьевой из Тюмени заподозрили серийного маньяка

Фото: www.globallookpress.com /Michael Weber; 5-tv.ru

За последние 20 лет в городе пропали девять детей. Правоохранители смогли отыскать тела только трех из них. Убийцу до сих пор не поймали.

В похищении и убийстве девятилетней школьницы из Тюмени подозревают серийного маньяка. По данным 5-tv.ru, в городе около 20 лет орудует преступник, которого никто не может поймать. Предполагается, что он имеет отношение к исчезновению девяти детей. Родителям рекомендовано тщательно следить за несовершеннолетними.

Кто убил?

О пропаже Насти Муравьевой стало известно 30 июня. По версии следствия, девочка просто ушла из дома на прогулку и не вернулась. Есть сообщения, что незадолго до исчезновения школьницу видели в компании мужчины. Кто он — родственник или убийца? Пока неясно.

Источник 5-tv.ru в правоохранительных органах доложил, что в Тюмени ведутся серьезные мероприятия по поиску преступника. Важно не допустить дальнейшей кражи и гибели подростков. На мысль о том, что в городе орудует маньяк, стражей порядка навели странные совпадения.

В период с 1997 по 1999 годы в Тюмени бесследно исчезли три девочки: 16-летняя Люба С., 13-летняя Ира К. и 12-летняя Алена И. В 2001 году пропала 11-летняя Софья Т., а в 2002-м — 13-летняя Аня Б. Тела последних двух нашли. Выяснилось, что несовершеннолетних сначала долго держали в заточении, а потом задушили.

С 2008 по 2010 годы пропали восьмилетний Эдик А., 12-летняя Настя Л. и 11-летняя Аня А. Никого из них не нашли до сих пор. Последней похищенной была девятилетняя Настя Муравьева, расчлененное тело которой нашли в пакете на Лесобазе. По имеющимся данным, убийца перед кровавой расправой связал руки девочки проводом, рот заклеил скотчем и надругался над ней.

«Очень похожий почерк везде. Всех похищенных длительное время удерживали до убийства. Будут проверять перерывы между похищениями, кто из поднадзорных сидел в это время, уезжал куда. Конкретного подозреваемого нет. И 100-процентной уверенности нет, что это один и тот же человек. Но очень похоже», — сказал 5-tv.ru собеседник.

Информатор подчеркнул, что для расследования громкого дела в Тюмень прибыл московский следователь Леонид Карчевский. В свое время он поймал «Ангарского маньяка». Есть предположение, что несчастная Настя могла проживать в одном доме со своим душегубом. Речь идет о мужчине со странным именем Поль Григье Де Женотье. По свидетельствам, ранее он был замечен за домогательствами к несовершеннолетним.

«Карачевский уже работал по Тюмени раньше, вот его и отправили. Другие версии тоже рассматриваются. Этого соседа продолжат „крутить“, ну и экспертизы будут смотреть», — заключил источник.

Ранее 5-tv.ru рассказал о семье трагически погибшей Насти Муравьевой.