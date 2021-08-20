Руки найденной в пакете мертвой девочки были связаны проводом, а рот заклеен скотчем

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Стали известны новые подробности по зверскому убийству школьницы в Тюмени.

Стали известны новые подробности зверского убийства маленькой девочки в Тюмени. Ее расчлененное тело нашли вчера в пакете у озера в районе Лесобазы. Как сообщил источник 5-tv.ru, руки малышки были связаны электрическим проводом, нос и рот заклеены скотчем. В пакете также находились бриджи, тапочки и плавки.

Следственный комитет РФ подтвердил, что останки принадлежат пропавшей 1,5 месяца назад Насти Муравьевой. Причина смерти школьницы устанавливается. По одной из версий, напасть на ребенка мог педофил, проживающий вместе с ней в одном доме. Якобы бы на мужчину уже поступали неоднократные жалобы в полицию. Круг подозреваемых в жестокой расправе уточняется.