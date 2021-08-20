Отчим Владислава Галкина недосчитался восьми миллионов после смерти пасынка

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Звезда «Дальнобойщиков» умер 11 лет назад, сняв перед этим крупную сумму на ремонт.

Актер Владислав Галкин умер 11 лет назад. Но фанаты и родные часто вспоминают его и странные моменты, связанные с его личной жизнью. Например, отчим актера режиссер Борис Галкин уверен, что его приемного сына убили, хотя по официальной версии тот умер из-за проблем с сердцем.

Более того, Галкин считает, что пасынка лишили жизни из-за денег. По его словам, накануне дня смерти Владислав снял крупную сумму, чтобы сделать ремонт в квартире. При этом режиссер не знает, кому именно была выгодна смерть артиста.

Также у Бориса Сергеевича много вопросов к вдове Галкина Дарье Михайловой. Она незадолго до смерти звезды «Дальнобойщиков» разошлась с ним. Но развестись супруги не успели. Какие точно претензии у Галкина к Михайловой — пока неизвестно.

«Не я ей судья, ей-богу», — заявил артист в беседе с Лерой Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион».

Помимо этого, во время беседы с телеведущей, Борис Галкин добавил, что после смерти пасынка, исчезло его крупное наследство. Что, по его мнению, очень подозрительно.

«Пропало миллионов семь-восемь. Это был довольно серьезный удар», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказал, куда пропала вдова Владислава Галкина.