Как правильно загадать желание на Яблочный спас

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Чтобы осуществить мечту, порой не нужно делать что-то особенное. Достаточно просто подумать о хорошем.

По традиции 19 августа православные христиане отмечают Яблочный спас. День не просто так получил интересное название. Оно связано с настоящим чудом.

Много столетий назад Иисус Христос вместе с учениками поднялся на вершину горы Фавор. Там он произнес молитву и вдруг изменился внешне: одежды Спасителя побелели, он предстал в божественном облике.

О чуде было прошено никому не рассказывать. После случившегося Христос отправил спутников собирать яблоки, чтобы их освятить. Эти вкусные плоды должны были исцелять тяжелобольных людей.

В народе праздник по-другому называется Преображение Господне. Этот день считают магическим. Предки верили: если загадать желание 19 августа, оно обязательно исполнится. Только делать это нужно по всем канонам.

Простой обряд

Когда солнце взойдет, необходимо сходить в церковь с яблоками. После этого, сев за стол кушать, нужно первым делом взять в руки освященный плод, подумать о сокровенном и сделать первый укус. Пока человек пережевывает кусок, ему следует очень четко сформулировать желание.

«Желание должно быть искренним, причем идти от чистого сердца. Загаданное не должно быть связано с другими людьми. Хотеть можно только то, что касается того человека, который загадывает желание. Кроме этого, заветное „хочу“ должно быть вполне реальным», — передает портал RSUTE.

Проводя обряд, в старину также параллельно гадали. Если яблочко было сладким — жди счастья; если кислым — неприятностей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что нужно готовить на Яблочный спас и как правильно отметить этот праздник.