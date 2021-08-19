Папа девочки-вундеркинда о ее зачислении в МГУ: «Что ей, в песочнице играть?»

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Девятилетняя Алиса Теплякова будет учиться на платном отделении факультета психологии самого престижного вуза страны.

Отец девятилетней девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой не видит ничего противоестественного в том, что его дочь будет учиться в Московском государственном университете имени Ломоносова (МГУ) вместе со студентами старше ее в два раза.

«Есть логичная схема: человек заканчивает школу, а потом идет в вуз. Ну в таком возрасте она закончила школу. Что ей предлагается делать — в песочнице играть?» — цитирует Евгения Теплякова РБК.

Он также выразил уверенность в том, что и преподаватели университета соответствующим образом отнесутся к юной студентке, тем более что учиться она будет на факультете психологии.

«Подвоха от них я не ожидаю, они могут понять, что здесь нужен индивидуальный подход. На мой взгляд психология — это такое образование, которое хорошо ложится на все, как дополнительное или в качестве первого. Психология нужна всем, это хорошее образование, с которого можно начинать», — сказал Тепляков.

Он добавил, что уже подписал с вузом договор о зачислении дочери на психфак на платной основе.

Алиса Теплякова — самая юная выпускница России. Среднее образование она завершила в семь лет, к восьми получила аттестат. Теперь успешно сдала ЕГЭ и ДВИ в один из самых престижных вузов страны. Мама с отцом поддерживают одаренную девочку и готовы оплачивать недешевые лекции — за год придется выкладывать почти 400 тысяч рублей.

Как ранее сообщал 5-tv.ru москвичка Алиса Теплякова, сдавшая в восемь лет единый госэкзамен (ЕГЭ), не поступила на бюджетное место на психологическом факультете МГУ. При этом в вузе сказали, что Тепляковы, как и остальные абитуриенты, могут заключить договор на обучение.

Мама Алисы рассказала о беспокойстве дочери насчет того, что на лекциях она не расслышит преподавателя, не сможет «промотать» назад рассказанный материал. В то же время девочка с нетерпением ждет 1 сентября и намерена посещать в университете не только профильные занятия, но и лекции на других факультетах.