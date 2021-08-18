Детский психолог рассказала о рисках для поступившей в МГУ девочки-вундеркинда

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Может ли гениальность разрушить жизнь ребенка? Как примут юную москвичку ее однокурсники, что в два раза старше? Отвечает психолог Наталья Искра.

Девятилетняя девочка с выдающимися умственными способностями Алиса Теплякова может стать студенткой МГУ. Юная москвичка успешно справилась со сдачей ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике и намеревается поступать в вуз. Факультет психологии готов принять ее на обучение на платной основе.

Эта новость стала поводом для бурного обсуждения. Сможет ли ребенок влиться в среду студентов? Справится ли с учебной и эмоциональной нагрузкой? Может ли это негативно повлиять на ее будущее? Не сломает ли незрелую психику общество без единого ровесника? На эти вопросы вместе с 5-tv.ru искала ответы детский и семейный психолог, кандидат наук и доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра.

По словам эксперта, сегодня, по результатам многочисленных исследований, можно утверждать — ученое сообщество не считает гениальность препятствием к счастливой жизни во взрослом возрасте. Если, конечно, ребенку создают условия для гармоничного психического развития. Итак, что сделать, чтобы наука не стала причиной одиночества, не сделала человека ущербным в социальном плане?

«Гениальность не опасна, если она не чрезмерная… Во взрослом возрасте с ними (детьми-вундеркиндами) все хорошо: они занимают какие-то достаточно хорошие позиции рабочие, устраивают свою личную жизнь, чаще с тоже достаточно одаренными людьми… Намного большее значение имеет не уровень интеллекта выше 140 баллов, а личностные качества: возможность двигаться вперед, возможность не останавливаться, возможность добиваться своего», — считает Искра.

Возможности социализации для ребенка с уникальными способностями

По словам психолога, если вундеркинду в детстве предлагали не только книги и задачи, но и заботились о социализации, то шансы стать успешным в общечеловеческом плане у него весьма высокие. Это могли быть командные игры со сверстниками, причем самыми обыкновенными, без выдающихся способностей. Общение с разными людьми и вовлечение в социум учат гениев адекватному поведению, здоровому общению и комфортному сосуществованию. Ведь помимо самореализации и карьеры в жизни важны и другие вещи — одобрение, близость и дружба, любовь, поддержка и прочее.

Что касается умницы Алисы Тепляковой, Наталья Искра полагает, что разница в возрасте с однокурсниками в десять и более лет может быть скорректирована в том числе подготовленностью самих однокурсников. Если они смогут принять необычную студентку, это облегчит процесс интеграции для девочки и поможет ей быстрее адаптироваться.

«В какой позиции эта девочка окажется, учась со студентами?.. Видится сразу такая позиция, может быть, младшей сестры, даже ребенка, возможно. Насколько эта позиция позволит ей тогда осваивать то, что ей необходимо в ее возрасте для хорошего психологического и социального развития? Внушает надежду, что она поступает на факультет психологии, потому что и педагоги на этом факультете, и студенты, они, наверное, достаточно готовы к проявлениям инаковости, к тому что рядом с ними учатся разные люди, и они готовы их принимать», — заключила Наталья Искра.

К слову о принятии обществом, ранее 5-tv.ru рассказывал о маленьком одаренном скрипаче из Челябинска, которого невзлюбили за «громкие репетиции». Соседи музыканта обратились в суд с жалобой: по их мнению, юный вундеркинд нарушает «закон о тишине».