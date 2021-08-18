Эксперты рассказали о влиянии ретроградных планет на человека в 2021 году

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По мнению астрологов, небесные тела отчасти программируют судьбу жителей Земли, могут подарить или отнять у них удачу.

Астрологи рассказали, как ретроградные планеты повлияют на судьбу жителей Земли в 2021 году. По мнению экспертов, в текущем августе эти небесные тела могут стать причиной ссор и непонимания в семьях, спровоцировать чрезмерную вспыльчивость и даже привести к приступам агрессии. Чтобы предотвратить негативные последствия, каждому необходимо следить за своим эмоциональным состоянием, не позволять гневу взять верх над здравым смыслом, искать компромиссы и избегать конфликтов.

Ретроградный Меркурий

Ретроградный Меркурий начнет свое движение с 27 сентября, и продлится его царство до 18 октября. Он будет благоприятствовать тем, чья профессиональная деятельность связана с торговлей, транспортом, а также бизнесменам. Планета поспособствует заключению выгодных сделок, поможет провести важные переговоры с партнерами или привлечь новых клиентов. При этом приобретения и большие траты могут быть рискованными, здесь нужно проявлять максимальную осторожность.

Что касается сферы личных отношений, полезными и очень приятными будут встречи со старыми друзьями, родственниками. Осенью стоит как можно больше времени проводить в кругу семьи. Завершайте старые дела, тщательно контролируйте финансовые вопросы, и тогда ретроградный Меркурий принесет лишь благо.

Ретроградный Плутон

Ретроградный Плутон управлять умами населения Земли до 6 октября. В свои владения он вступил еще 27 апреля. Эта планета вдохновляет на исполнение желаний — отличное время побороться за свою мечту, но с другой стороны, она толкает людей на необдуманные поступки. Поэтому необходимость взвешивать каждый свой шаг безусловна. В начале осени стоит опасаться толпы, массовых волнений, так как они действуют возбуждающе, а в этот период нужно стремиться к гармонии и настраивать себя позитивно.

Ретроградный Сатурн

К ретроградным братьям присоединился и Сатурн — он с 23 мая по 11 октября будет требовать от жителей земли порядка, трудолюбия. Эта планета благоволит только тем, кто готов прикладывать усилия для достижения своих целей. Работяги будут достойно вознаграждены удачей во всех начинаниях. Важно особое внимание уделить планированию, в том числе долгосрочному. Будьте смелее в желаниях, космос сейчас на вашей стороне. При этом очень важно сменять продуктивный труд качественным отдыхом, который поможет сохранить энергию и позитивный настрой, а без этого осенью 2021 года — никак! Под чарами ретроградного Сатурна астрологи не советуют приобретать недвижимость, регистрировать предприятия или брак, заключать важные договоры.

Ретроградный Юпитер

Влияние этой планеты в период ретроградного движение распространяется на людей с 20 июня — уйдет на покой планета после 18 октября. Для Юпитера в таком состоянии характерно очень полезное свойство — он пробуждает интуицию человека и усиливает чутье. При этом на эмоциональный фон влияет скорее негативно.

До середины осени окружающие вас люди будут психологически менее стабильными, некоторые станут агрессивными и неуверенными. Заметив эти проявления в себе, человек должен выстоять, удержать себя в руках, задуматься о своих поступках и, возможно, пересмотреть взгляды на жизнь. Самоконтроль и собранность помогут начать что-то новое, ухватиться за редкую возможность. Хорошо этот период посвятить получению новых знаний, поиску более перспективной и интересной работы.

Ретроградный Нептун

Нептун в ретроградном движении будет покровительствовать влюбленным до 1 декабря. Свой путь любви он начал 25 и не планирует сдавать позиции до конца осени. Воспользуйтесь шансом изменить свою жизнь, встретив достойного спутника. Для этого нужно правильно настроить себя на грядущее знакомство, не отказываться от мероприятий, на которые приглашают друзья. Тем, кто уже в отношениях, Нептун поможет осознать свое место в паре, разрешить конфликты, привнести в союз гармонию и взаимопонимание.

Ретроградный Уран

Эта планета начнет свое ретроградное движение 20 октября и продолжит его до января следующего года. Как пишет Rsute.ru, Уран будет благосклонен к любящим детям, преданным друзьям, надежным возлюбленным — ко всем, кто отводит отношениям с родными и близкими особую роль в своей жизни. Если же вы в ссоре с кем-то из окружения, небесное тело поможет преодолеть разногласия и примириться. Но для этого необходимо ваше желание и готовность пойти на компромисс. Уран также поспособствует поиску новой работы, жилья и другим приятным переменам.

Ретроградная Венера

Венера войдет в ретроградную фазу 19 декабря 2021 года и останется в ней до 29 января 2021-го. Несмотря на то, что эта планета — хранительница любовных чар и романтических настроений, в данном ее состоянии заводить роман астрологи не рекомендуют. Тем, кто уже состоит в браке или близких отношениях, не стоит затевать споры и конфликты на фоне ретроградной Венеры. К сожалению, в этот период велик риск лишь усугубить проблемы. Чтобы не совершать ошибок, тщательно планируйте каждый шаг и любое предприятие, даже всесторонне выгодное на первый взгляд.

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