🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Рак, 18 августа вам лучше посвятить работе по дому. Не нужно искать приключений, ввязываться в сомнительные авантюры, соглашаться на встречи с незнакомыми людьми. От этого лишь потеряете энергию. Если не того больше.

Близнецы, сегодня к вам за помощью может обратиться очень важный человек. Возможно, начальник. От того, как вы отнесетесь к просьбе, полностью зависит ваше будущее. Будьте внимательны к деталям, к поступающей информации. Старайтесь не для других, а для себя.

Телец, пришло время отдохнуть по-настоящему! Новый день идеально подходит для встреч с друзьями и дальними родственниками, свиданий и романтических путешествий. Отрывайтесь на полную катушку — совсем скоро предстоит много работы.

Овен, 18 августа для вас — сложный день. Накал страстей будет нешуточным. Однако вы можете обезопасить себя от катастрофы, если проявите чуткость. Будьте терпеливее к людям и умейте вовремя замолчать.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 августа, на растущей Луне свойственен подъем внутренней энергии — направляйте ее на благие дела. Имеете все шансы решить даже самые сложные деловые проблемы. Неплохое время для поездок. Покупать недвижимость и вкладывать деньги небезопасно.

♌ Лев

Лев, от природы вы очень трудоспособный и активный человек. Но сегодня ваших усилий на работе никто не оценит. Поэтому стоит сбавить обороты. Сместите вектор внимания на что-нибудь более важное. Поверьте, иногда стоит плыть по течению ради собственной выгоды.

Космический совет: не стремитесь сегодня завоевать весь мир.

♍ Дева

Дева, вы склонны переоценивать людей, от того и страдаете периодически. Разберитесь сегодня со своими мыслями и чувствами, побудьте в тишине. Проанализируйте обстановку вокруг. Все ли вас устраивает? Если нет — смело избавляйтесь от балласта.

Космический совет: нужно уметь говорить «нет» ради своего блага.

♎ Весы

Весы, если вы давно планировали совершить какой-то прорыв — то этот день настал. Сегодня работа будет даваться легко. Возможно, вы найдете способ решить глобальную проблему. Не зацикливайтесь на негативе. Звезды сулят вам интересное будущее.

Космический совет: спокойствие — вот ключ к решению всех проблем.

♏ Скорпион

Скорпион, 18 августа для вас — день здоровья. Сходите на массаж, поплавайте в бассейне, выйдите на пробежку. Если давно не решались обратиться к врачу с насущной проблемой, сейчас самое время. Не позволяйте никому прессовать вас психологически. Стресс сейчас ни к чему.

Космический совет: полюбите себя по-настоящему.

♐ Стрелец

Стрелец, утром могут состояться важные разговоры. Держите себя в руках в любых ситуациях. Не манипулируйте людьми — это плохо обернется. Сегодня окружающие совсем не переносят критику и споры. Воздержитесь от лишних комментариев ради своего спокойствия.

Космический совет: не делайте никому замечаний — будет только хуже.

♑ Козерог

Козерог, сегодня будет много ответственных задач. Вам необходимо собраться с мыслями. Ничего не додумывайте и не придумывайте. Любую поступающую информацию оценивайте здраво. Все будет хорошо.

Космический совет: не бойтесь ничего, делайте то, что должны.

♒ Водолей

Водолей, 18 августа не избежать мелких разногласий с близкими людьми. Но вы должны понимать, что большие конфликты сейчас допускать нельзя. Постарайтесь найти общий язык с «недовольными». И не забывайте: в отдельных случаях молчание дороже золота.

Космический совет: проявите сдержанность в сложных ситуациях.

♊ Рыбы

Рыбы, вы так много работали, что почти исчерпали свой энергетический запас. Сегодня займитесь здоровьем, найдите время для медитации. Вы должны перезагрузить организм, избавить его от напряжения. Окружите себя уютом.

Космический совет: абстрагируйтесь от дурных мыслей.

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