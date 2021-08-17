🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Иногда, бесспорно, приходится пасовать перед обстоятельствами. Порой суровая действительность диктует свои правила, и вам остается подчиняться. Но не стоит оставлять все решения на усмотрение судьбы. Ваш страх перед трудными решениями становится все сильнее в последнее время, и это плохая тенденция. Подумайте, что помогло бы вернуть веру в себя и воспользуйтесь любой помощью, которую вам предложат. Потому что для успеха вам не хватает лишь уверенности в себе и толики храбрости. Раздвигайте рамки — это трудно, но Вселенная щедро вознаграждает упорных!

Любовь лечит любые раны. Особенно чистая и безусловная любовь родителей. Как бы ни различались ваши взгляды на мир, только мама и папа всегда на вашей стороне. Хоть в современном мире семейные традиции ослабевают, иерархия становится все менее очевидной и родительское слово перестает быть законом для отпрысков, сила корней по-прежнему помогает многим выстоять под градом жизненных испытаний. Не теряйте связи с родителями, покажите им вашу любовь и уважение, родственные узы поддержат вас в трудный момент.

Импульсивные действия не рекомендованы никому в этот день. Тельцам — особенно. В вашем характере принимать самостоятельные решения и двигаться к цели, несмотря на препятствия. Это очень полезная черта, но не в случае эмоциональных всплесков. Прежде чем осуществить задуманное, подумайте о последствиях. Старайтесь максимально объективно оценивать свои шансы, иначе придете к катастрофе. Спонтанные приключения прекрасны, их еще много впереди, но сегодня они — ваш злейший враг.

Не стоит полагать, что все предрешено, и от вас ничего не зависит. В любых обстоятельствах, предложенных Вселенной вы выбираете один из многих вариантов и запускаете определенный именно вами сценарий. Опускать руки не стоит, долго плыть по течению тоже не получится. Так или иначе, придется принимать решение и действовать самому. Чтобы изменить действительность, улучшить условия жизни, материальные и прочие, нужно проявить волю и храбрость. В вас все это есть, не забывайте!

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 августа, растущая Луна в знаке Стрелец может вызвать тревогу, пробудить страхи и мрачные мысли. И не напрасно. Сегодня стоит опасаться обмана и ложных искушений. Не верьте обольстителям, у них, что очень вероятно, свои корыстные интересы. Старайтесь принимать решения с холодной головой и будьте внимательны, если чувствуете подвох. Новые дела и проекты лучше отложить, слишком велик риск провалить их, поддавшись бушующим эмоциям. Кропотливо трудитесь над текущими процессами и не давайте волю чувствам.

♌ Лев

В окружении Львов могут появиться завистники и злопыхатели. Что ж, для вас это не новость — амбициозные и целеустремленные люди всегда имеют завистников. Главное — не забывать об этом и сохранять бдительность. Недоброжелатели сегодня могут активизироваться и задумать обман, попытаться подставить вас, запутав ложной дружбой и «полезными» советами. Каждый шаг в этот день стоит предпринимать осознанно, в согласии с собственными убеждениями. Пусть вами руководит исключительно собственный разум, а также развитая интуиция.

Космический совет: прислушайтесь к своим инстинктам и внутреннему голосу — они не подведут.

♍ Дева

Все, что человек отдает Вселенной, возвращается к нему в стократном объеме. Вера в эту логику высших сил поможет вам исполнить мечты, особенно мечты о большой любви. Но здесь важна главным образом ваша искренность. Нельзя совершать добрые поступки напоказ, глубокое и светлое чувство к миру должно поселиться в вашей душе, тогда оно начнет приносить свои плоды. Найдите в своем сердце место для любви к ближнему, не будьте жадными, делитесь ею и увидите, сколько радости это приносит. Вы не будете одиноки, если научитесь отдавать нежность, не ожидая ответа или выгоды.

Космический совет: щедро делитесь любовью, только так вы привлечете ее в собственную жизнь.

♎ Весы

Вы были очень организованным трудягой на протяжении долгого времени и заслужили отдых. Сегодня можете забыть о логике, действенных алгоритмах, системах и прочих предсказуемых вещах. Пора поехать на вокзал и взять билет на любой ближайший поезд, признаться в любви, преодолев страх, поэкспериментировать с собственным стилем — все что угодно, только не скука. Звезды сейчас не располагают к безумствам, но для Весов сделают исключение, они заслужили.

Космический совет: утолите жажду приключений, не бойтесь действовать спонтанно.

♏ Скорпион

Много препятствий вы преодолели на профессиональном пути, много ошибались и трудились, чтобы наверстать. Не все было гладко и на личном фронте, и это очень вас утомила, правда, Скорпионы? Но удалиться от мира и отдохнуть в одиночестве — этот привычный способ залечить душевные раны — на этот раз не поможет. Сейчас вам как никогда нужна поддержка родных, близких, тех, кому нестрашно доверить секрет. Поделитесь своими тревогами, поговорите о самом сокровенном, попросите помощи, если нужна. Вы почувствуете, как сердце отогревается в объятиях дорогих людей.

Космический совет: проведите время с самыми близкими, их любовь излечит ваши раны.

♐ Стрелец

На работе дела идут неплохо, но чувство, что вас недооценили, снедает изо дня в день, не правда ли? Вас легко понять, трудяги-Стрельцы, ведь столько усилий было приложено, столько лишений пережито. А сколько раз вы бросались на амбразуру ради общего дела, забывая о собственных нуждах? Слишком много. Возможно, сейчас кажется, что все жертвы были напрасными — пропущенные встречи с друзьями, именины родственников, свидания в конце концов! Но не отчаивайтесь и не опускайте руки. До вашего триумфа осталось совсем немного. Только дайте себе время насладиться им и разделить с близкими, постарайтесь не превратиться в трудоголика-одиночку. Этот образ может быть разрушительным для вас.

Космический совет: знайте, все принесенные вами жертвы на алтарь карьеры вскоре будут вознаграждены.

♑ Козерог

Каждый творит свою судьбу самостоятельно, об этом немало сказано. Все в твоих руках, ты — твой главный помощник, нет ничего невозможного — так говорят, и порой мотивация срабатывает. Но не в 100% случаев, Козероги, увы. Вы настолько амбициозны, что порой преувеличиваете свои возможности. Есть в ваших планах те, что никогда не удастся реализовать. Это не значит, что вы слабы, недостаточно трудолюбивы или трусливы. Просто есть ваши пути, а есть чужие. То же самое и с успехами. Умейте достойно проигрывать и не впадать в депрессию из-за несбывшихся надежд.

Космический совет: некоторые ваши мечты несбыточны. Примите это и двигайтесь дальше.

♒ Водолей

Неизвестное страшит человека — это в его природе на уровне инстинктов. Так что волнение допустимо, если речь идет о стремительных переменах в жизни. Это нормально и совершенно естественно. Но в определенный момент нужно взять в себя в руки, чтобы это волнение не переросло в панику. Помните, что Вселенная желает вам добра и счастья, что все ею уготованное — во благо. Размышляя позитивно о каждом событии, вы поймете, что движетесь к лучшему.

Космический совет: не бойтесь перемен, все новое в вашей жизни — только на пользу.

♊ Рыбы

Никто из вашего окружения в данный момент не знает точно, чего вы хотите и как это получить. Потому что ваши цели, будем честными, не до конца понятны и вам самим. Поэтому прислушиваться к чужим советам — худшее, что можно делать в этот день. Чтобы прояснить для себя конечную точку большого пути и получить желаемое, слушайте свой внутренний голос, доверяйте своим чувствам.

Космический совет: принимайте решения, доверяя своей интуиции, а не советам со стороны.

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