Смерть мэра Кривого Рога сняли камеры: «Попятился, упал, вывалился»

Фото: Facebook @Konstantin.Pavlov.page

Константина Павлова накануне обнаружили мертвым на пороге дома в селе Вольное Днепропетровской области.

Стали известны новые детали смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова, ранее найденного мертвым в селе Вольное Днепропетровской области. Оказалось, что перед трагедией он попал в объективы камер наблюдения, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua» со ссылкой на неназванные источники.

Так, непосредственно перед смертью чиновник ходил по дому, много курил и переписывался по телефону. Предположительно, был запечатлен и сам момент смерти.

«Попятился к выходу, упал. Есть видео, где он вываливается из входной двери», — цитирует издание собеседника.

Страна.ua

Он добавил, что по результатам экспертизы, смерть градоначальника наступила в то же время, когда соседи узнали о случившемся.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, мэр родного для президента Украины Владимира Зеленского города был найден мертвым в доме под Кривым Рогом. По факту гибели Константина Павлова Следственный комитет Украины возбудил уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

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Депутаты Илья Кива и Вадим Рабинович — соратники Павлова по партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» назвали его смерть убийством и терактом. В сообщении, опубликованном партией, говорится, что главную выгоду от гибели криворожского градоначальника могла получить действующая власть Киева, так как победа политика на выборах стала «холодным душем» для президента Украины Владимира Зеленского.