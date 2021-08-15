Авербух об их с Арзамасовой новорожденном сыне: «У нас настоящий богатырь!»

Фото: Instagram @averbukhofficial

Фигурист рассказал, с каким ростом и весом появился на свет наследник, а также о состоянии его молодой мамы-актрисы.

Фигурист, продюсер и постановщик ледовых шоу Илья Авербух дал первое интервью после рождения их с актрисой Елизаветой Арзамасовой общего сына. Мальчик появился на свет в одной из столичных клиник, счастливый отец поддерживал супругу, был рядом, а теперь с радостью рассказывает об озарившем его жизнь счастье.

«Я бесконечно счастлив рождению второго сына своего, нашего с Лизой первенца. Мальчик, 3800 граммов, 53 сантиметра. У нас получился настоящий богатырь!» — восторгается Авербух.

Спортсмен также сообщил, что жена чувствует себя прекрасно, сейчас она отдыхает и восстанавливает силы, а также наслаждается новым статусом мамы. Единственной проблемой на данный момент является имя для малыша — пара не подобрала его заранее и теперь в растерянности.

«Имя еще решается. Хотим несколько дней посмотреть, какой из вариантов лучше всего ему подойдет», — цитирует Авербуха Starhit.ru.

Instagram @averbukhofficial

Фигурист настолько занят работой, что смог провести с возлюбленной и сыном всего несколько часов. Пришлось лететь в Нижний Новгород — там артист готовит новое шоу, которое будет показано на праздновании юбилея города.

О романе 26-летней Арзамасовой и 47-летнего Авербуха стало известно лишь год назад, хотя вместе они гораздо дольше. Публика не знала и о планах пожениться — только после постов звезд в социальных сетях фанаты поняли, что их кумиры побывали в ЗАГСе. В апреле знаменитости разместили в микроблогах видео, из которого по округлившемуся животу актрисы стало ясно — скоро семья обретет наследника.

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