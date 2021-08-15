Австралийка открыла самый легкий способ очистки духовок

Фото, видео: depositphotos / GennadyGrechishkin; Instagram @mama_mila_au

Женщина придумала свой метод избавления от застарелого жира с помощью подручных средств и бытовой химии.

Маленькие хозяйственный хитрости и прочие уловки давно заняли свою отдельную нишу в контенте, который выдают социальные сети. И если раньше приходилось отыскивать на полках тяжеленный том по домоводству «Хозяйке на заметку» с зачастую сомнительными рецептами и советами, то теперь кладезь бытовой мудрости легко не только найти в интернете, но и сразу посмотреть, каков будет результат.

Ведущая в Instagram блог о ведении домашнего хозяйства и воспитании детей австралийка Мила Шантель рассказала своим подписчикам о новейшем средстве для очистки духовок. Девушка развела столовую ложку соды средством для мыться посуды до консистенции пасты и намазала ее на забрызганную жиром дверцу духового шкафа.

За ночь сода расщепила жир, и грязь оказалось легко и без усилий убрать простой влажной тряпкой.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы для ленивых по поддержанию порядка в доме.