Психолог рассказала, как вырастить ребенка с синдромом самозванца

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Алина Пронина поделилась с 5-tv.ru вредными советами, которые родителям лучше игнорировать.

Детский психолог Алина Пронина рассказала 5-tv.ru, как вырастить ребенка с «синдромом самозванца». Эксперт дала несколько вредных советов, к которым родителям лучше не прислушиваться. «Синдром самозванца» — это психологический феномен, при котором человек не признает результаты своих достижений.

«Могут быть ярко выраженные признаки результативности человека. Но он все равно будет думать, что это все сделал не он. Или ему просто повезло, так сложились обстоятельства, и, в общем-то, он тут совсем не причем», — поясняет психолог.

Алина Пронина дала несколько рекомендаций, которые могут поспособствовать тому, чтобы ваш наследник в будущем перестал признавать свои заслуги.

Заставлять ребенка стремиться к идеалу

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок в будущем не признавал своих же достижений, то заставьте его стремиться к идеалу. Лучше всего растить кроху таким образом, чтобы он был нацелен на положительный результат с первой попытки.

«При этом совсем необязательно раскрывать ребенку критерии идеального результата. Пускай он стремится к идеалу, не зная, что это значит», — добивала Алина Пронина.

Сравнивайте результаты своего ребенка с достижениями других людей

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок вырос с «синдромом самозванца», обязательно сравнивайте его с другими детьми. Психолог советует, говорить своему чаду, что какой-нибудь условный Петя рисует лучше вашего. При этом необязательно объяснять своему наследнику, чем же сын маминой подруги лучше его.

«Просто закинули такую фразу пускай думает над своим поведением», — продолжает Пронина.

Обесценивайте его эмоции

Детский психолог советует внимательно следить за эмоциями вашего ребенка. Если он обрадуется своему достижению, то нужно непременно сказать ему, что в полученном результате нет его заслуги.

«Нужно сказать: „Слушай, тебе просто повезло, от тебя вообще ничего не зависело“. Можно также добавить, что без мамы у вашего ребенка ничего бы не получилось», — добавила эксперт.

Психолог подчеркнула, что если обесценивать не только радость, но и другие эмоции ребенка - страх, грусть, злость - то ваш наследник непременно вырастет с «сидром самозванца».

«Запрещайте ему плакать, запрещайте ему боятся, злиться и радоваться. Тогда он точно будет думать, что с ним что-то не в порядке», — заверила специалист.

Алина Пронина рекомендует родителям понаблюдать за своим поведением. Если заметите за собой, какие-то из вышеперечисленных признаков, то стоит обеспокоиться и избавиться от привычки обесценивать достижения своего чада. Иначе он вырастет с «синдромом самозванца».

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