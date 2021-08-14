🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Раки, стоит внимательнее относиться к различным мелочам. Звезды рекомендуют идти к намеченной цели несмотря ни на что. Неприятности на работе и периодические конфликты с коллегами не должны помешать вам полноценно отдохнуть и набраться сил.

Ваша главная цель на сегодня — научиться сдерживать эмоции. С большой долей вероятности в ближайшее время вы столкнетесь с недопониманием, но не нужно делать из этого трагедию или провоцировать конфликт. Лучше запастись терпением.

Тельцы, вы достаточно отдохнули, теперь настало время заняться делами. Будьте внимательны к идеям, которые рождаются в вашей голове. Вполне возможно, они — ваш ключ к успеху в ближайшем будущем. Также можно прислушаться к советам окружающих.

В этот день Овнам стоит задуматься о будущем и выделить средства для профессионального развития. Повышение квалификации даст возможность в обозримом будущем быть на ступень выше своих сослуживцев. В отношениях с близкими следует быть сдержанными и тактичными.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 августа, растущая Луна в Скорпионе обещает улучшение мыслительной деятельности, способности к концентрации на сути проблемы и высокий уровень самокритичности. Все это как нельзя лучше позволит отделить истинно важное от наносного и малозначимого.

Вам нужно отпустить ситуацию и довериться Вселенной. Она точно знает, что на данный момент для вас лучше. Перестаньте сопротивляться, и победа сама придет в руки. Звезды напоминают, что вам нужно как можно дольше оставаться в энергии страсти и продолжать делать то, что вы любите.

Космический совет: отпустите ситуацию и доверьтесь Вселенной.

♍ Дева

Если вы мечтаете о переменах в карьере или финансовом положении, Вселенная ответит на ваши молитвы самым неожиданным образом. Обратите внимание на двери, которые открываются для вас, а также на знаки, ведущие в них.

Космический совет: начните замечать знаки, которые подает Вселенная.

♎ Весы

Если вы давно пытаетесь увильнуть от какого-то серьезного разговора с не самым приятным человеком, то пора это прекратить. Не стоит оттягивать неизбежное. Взгляните в лицо своим внутренним демонам, помня, что они имеют над вами столько власти, сколько вы им даете. Не дайте страхам помешать разобраться с давно надоевшими делами.

Космический совет: перестаньте оттягивать неизбежное.

♏ Скорпион

Разрушение — это неотъемлемая часть процесса создания чего-то нового. Поэтому будьте благодарны тому, что рушится, Скорпионы. Пора шагнуть в неизвестность. Звезды советуют сделать это как можно скорее, чтобы не погрязнуть в рутине. Особенно это касается сферы личных отношений.

Космический совет: не бойтесь что-то разрушить, чтобы создать нечто новое.

♐ Стрелец

Как прекрасно, когда мечты сбываются. Не правда ли, Стрельцы? Ваш успех — не случайность, а закономерность. Годы труда, упорство и смелость — этим вполне можно гордиться! Самое важное сейчас — не расслабляться. Космический совет: не расслабляйтесь, чтобы не сбить темп.

♑ Козерог

Вы и подумать не могли, Козероги, что победа окажется такой легкой. Это действительно большая удача. Дело за малым: отблагодарить тех, кто сопровождал вас на этом нелегком пути. Главное, не переставайте трудиться. Высокие достижения — результат упорной и регулярной работы.

Космический совет: не переставайте трудиться и расти над собой.

♒ Водолей

Возможно вы не задумывались об этом, но ваш главный конкурент — это вы сами. Прекратите сравнивать свой успех с чужим и не внушайте себе, что ваш поезд ушел. Вы движетесь к желаемому пункту назначения в нужном темпе. Замените зависть любовью, а беспокойство смелостью.

Космический совет: прекратите сравнивать свой успех с чужим.

♊ Рыбы

Есть люди, которые приходят в вашу жизнь, чтобы поднять настроение, добавить вам позитива и радостных моментов. А есть друзья, которые знают вас настоящим и призывают показать ваше истинное «я» миру. Прислушайтесь к этим людям. Пробудите в себе то, что скрыто. Вселенная будет способствовать раскрытию вашего потенциала.

Космический совет: пробудите в себе истинную силу.

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