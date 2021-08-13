🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Начните верить в собственную способность достичь любого успеха, чтобы, наконец, вырваться из ежедневной рутины, начать жить и дышать полной грудью. Звезды также призывают не бояться сделать первый шаг навстречу цели, которая изменит курс вашей жизни в лучшую сторону.

Постарайтесь взглянуть на все происходящее в жизни через призму любви. Поскольку в скором времени многие насущные проблемы разрешатся сами собой. А с остальными трудностями поможет справиться Вселенная, которая наделит вас мощной целительной силой.

Тельцам предстоит поразмыслить над мудрым высказыванием Харуки Мураками: «Боль неизбежна. Страдание необязательно». Поскольку непростые жизненные ситуации могут либо вас сломить, либо исцелить на уровне души — все зависит от внутреннего настроя и подхода к жизни.

Сегодня Овнам необходимо тщательно разобраться, какие привычки мешают вам достичь поставленных целей. При этом стоит обратить внимание не только на ежедневные действия, но и на повторяющиеся неприятные мысли и образы. Поскольку определенная степень контроля над разумом поможет представителям огненной стихии повысить свою эффективность.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 августа, растущая Луна находится в знаке Весы, поэтому многим захочется переоценить свои старые взгляды и привычки. Вселенная же поддержит тех, кто услышит ее шепот!

Львы, звезды рекомендуют вам начать день с разговора, которого вы вечно избегаете. Так что наберитесь силы и мужества, чтобы противостоять своим страхам. Также помните, что Вселенная о вас позаботится — вне зависимости от достигнутых результатов.

Космический совет: пора встретиться со своими страхами лицом к лицу

♍ Дева

Звезды советуют Девам не привязываться к конкретному результату — поскольку это позволит в дальнейшем продвинуться по карьерной лестнице как можно скорее. Также взявшись за работу, не пытайтесь переделать все дела одновременно — излишняя суета лишь затормозит процесс.

Космический совет: не беритесь за все дела одновременно

♎ Весы

Постарайтесь идти по пути наименьшего сопротивления и отпустите сложную жизненную ситуацию. Поскольку ваши ожидания сегодня могут не оправдаться. Однако не стоит отчаиваться — в скором времени Вселенная подарит вам то, о чем вы давно мечтаете.

Космический совет: отпустите ситуацию и позвольте Вселенной сделать все за вас

♏ Скорпион

Скорпионы, не стесняйтесь обращаться за помощью к окружающим, если она вам действительно необходима — будь то по личным или профессиональным причинам. Помните, что разграничение обязанностей в команде спасает множество проектов от провала.

Космический совет: не пренебрегайте помощью окружающих

♐ Стрелец

После черной полосы всегда наступает белая, Стрельцы. Помните об этом каждый раз, когда оказываетесь в непростой жизненной ситуации. В скором времени Вселенная вознаградит вас за все пройденные трудности, и вы сполна насладитесь счастьем. Космический совет: доведите начатое дело до конца

♑ Козерог

Сегодня представителям этого знака придет осознание того, что они находятся в прекрасном месте и окружены людьми, которые приносят им счастье. Поэтому, Козероги, перестаньте проявлять холодность к близким и поблагодарите их за все, что они сделали для вас.

Космический совет: помните — благодарность приносит хорошие плоды

♒ Водолей

Звезды сулят Водолеям финансовый успех, будь то расширение бизнеса или улучшение материального положения. Главное сейчас — не останавливаться на достигнутом. Амбициозность и дисциплинированность позволят вам в дальнейшем пробиваться сквозь любые препятствия.

Космический совет: не останавливайтесь на достигнутом

♊ Рыбы

Одиноким представителям этого знака зодиака звезды сулят настоящую и безусловную любовь. Так что, Рыбы, запаситесь терпением и доверьтесь закону божественного времени. Скоро в вашу жизнь войдет правильный человек.

Космический совет: доверьтесь судьбе и начните плыть по течению

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