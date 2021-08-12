Точно сбудется! Как правильно загадывать желания на падающие звезды

Фото, видео: ТАСС / Zuma\TASS; 5-tv.ru

Парапсихолог Эсмира Волченкова три действенных способа, которые помогут воплотить мечты в реальность!

«Как загадать желание, чтобы точно сбылось?» — этот вопрос волнует многих. Парапсихолог Эсмира Волченкова уверена, что шансы претворить мечты в реальность есть у каждого человека. Порой для этого даже не нужно прилагать серьезных усилий. Достаточно однажды ночью подумать о сокровенном.

Смотрите в небо!

Издревле загадывать желания было принято на падающие звезды. Считается, что это — добрый знак. Август 2021 года богат на подобные «космические представления». Это значит, любой желающий успеет отправить во Вселенную свой уникальный запрос.

На грядущую ночь, к примеру, приходится пик метеорного потока Персеиды. Такое явление происходит, когда Земля пересекает «тучу» льда, камней и пыли, оставшуюся после пролета кометы. За час на небосводе можно будет увидеть до 160 падающих «звезд». Максимальное количество ожидается к 4:30 по московскому времени.

Эсмира Волченкова призывает всех страждущих воспользоваться моментом. Парапсихолог рассказала о трех способах загадывания желаний, при которых гарантирован 100-процентный результат.

«Первый: выходите на улицу с любимым человеком (неважно, кто это — мужчина, мама, ребенок), загадываете одно желание на двоих и смотрите на одну падающую звезду. Тогда желание сбудется», — поделилась эксперт с читателями 5-tv.ru.

Второй способ немного сложнее. Ночью следует налить воду в стакан и выйти на улицу. Когда «звезда» будет падать, нужно попытаться поймать ее наполненным сосудом. Если это удается, то загадывают желание и выпивают жидкость.

«Третий вариант: рассказать свое желание цветку. Но перед этим нужно поймать звезду „на цветок“. Если вы увидели, что траектория совпадает, то подходите и нашептываете свое желание. Оно обязательно сбудется!» — объяснила парапсихолог.

Ранее 5-tv.ru рассказал о необычной методике исполнения желаний под названием «Симорон».