В ПФР одобрили единовременные выплаты части пенсионеров по 10 тысяч рублей

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Государственные пособия россияне начали получать уже в августе.

Российские пенсионеры, которые имеют трудовой стаж от 12 лет и денежные накопления в негосударственных пенсионных фондах, в августе начали получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном сайте ПФР.

«Единовременную выплату средств пенсионных накоплений могут получить граждане, у которых размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости, в том числе с учетом фиксированной выплаты, и размера накопительной пенсии, рассчитанных по состоянию на день назначения накопительной пенсии», — говорится в сообщении.

Как напоминает URA.RU, на государственные пособия могут рассчитывать женщины 1957–1966 годов рождения и мужчины 1953–1966 годов рождения. Однако перед выплатами эта категория граждан должна была позаботиться о пенсионных накоплениях в период с 2002 по 2005 годы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что среднегодовая пенсия по старости в России в 2024 году может превысить 20 тысяч рублей.