🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 августа, растущая Луна в знаке Дева призывает взвешивать каждый свой шаг, сопоставлять все «за» и «против», соблюдать гармонию во всех сферах жизни.
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 августа, растущая Луна в знаке Дева благотворно повлияет на решение вопросов относительно образа жизни, здоровья и питания. Отличное время для того, чтобы приобрести абонемент в бассейн или спортзал, отказаться от вредных привычек. Сегодня также стоит посвятить себя кропотливой работе, требующей особого внимания — той, что вы так долго откладывали на потом.
В период роста Луны многие почувствуют себя лучше физически и эмоционально, станут более активными и энергичными. Воспользуйтесь моментом и направьте все силы на достижение ранее поставленных целей. При этом важно взвешивать каждый свой шаг, сопоставлять все «за» и «против», соблюдать гармонию во всех сферах жизни.
♈ Овен
Вам не кажется, что вопросы, которые так давно беспокоят, пора обсудить? В ваших отношениях наметились нежелательные тенденции, но, если будете молчать о своих чувствах, лучше не станет. Вызовите своего возлюбленного на честный разговор и поделитесь своими переживаниями. Старайтесь говорить конструктивно, не провоцируйте конфликт. Если необходимо, подготовьтесь к диалогу — запишите то, что хотите сказать. Это поможет сформулировать мысли и лучше донести свою позицию.
Космический совет: пришло время для откровенного разговора о ваших отношениях с партнером.
♉ Телец
Учиться никогда не поздно — это факт. Новые знания открывают новые перспективы — еще один факт. Поэтому не скупитесь в вопросе своего образования, утоляйте жажду знаний и открытий. Все вложения в эту область окупятся неминуемо и стократно, в этом можете не сомневаться. В ближайшее время вы будете на особом эмоциональном подъеме, что поможет лучше усваивать информацию, так что подумайте еще раз об учебном курсе, что заинтересовал вас недавно.
Космический совет: не прекращайте своего образования, оно откроет новые возможности в будущем.
♊ Близнецы
Периодически опустить руки и сдаться хочется практически каждому человеку на Земле. В своем отчаянном бессилии перед обстоятельствами вы не одиноки. Но это проходит, как и все трудности, сменяется радостными днями, достижениями и победами. Не поддавайтесь коварному унынию, оно затягивает в пучину тяжелых мыслей и может привести вас к депрессии. Твердо верьте в светлое будущее — это удержит на плаву!
Космический совет: сохраняйте позитивный настрой, что бы ни случилось, все ваши беды временны.
♋ Рак
Вы ведете себя как совершенно обезумевший трудоголик в последнее время, завелись настолько, что забыли — в жизни есть не только работа, деловые встречи и карьерные планы. Ваш ответственный подход к жизни, безусловно, похвален, но быть целеустремленным — не значит, не давать себе отдохнуть и расслабиться. Ослабьте хватку хоть на мгновение, посвятите время себе и близким. Небольшой перерыв не только вернет к реальности, но и зарядит энергией на дальнейшие свершения.
Космический совет: чуть меньше серьезности, вы слишком напряжены!
♌ Лев
Львы — натуры амбициозные и тщеславные, и это порой играет с ними злую шутку. Стоит им совершить ошибку или наткнуться на непреодолимое обстоятельство, как вера в успех начинает рушиться. Чуть больше уверенности в себе, вы же Львы! Возьмите себя в руки, повторите план действий и беритесь за работу. Сегодня лучше сосредоточиться на мелочах, которые могли быть упущены из виду, или проектах, что несколько раз откладывались. Будьте внимательны и не сомневайтесь в себе. Все получится!
Космический совет: верьте в счастливый конец, тогда и жизнь превратится в сказку!
♍ Дева
Сейчас многие представители этого знака испытывают душевные терзания, тревогу, они настроены мрачно и не видят света в конце туннеля. А он, безусловно, есть. Нужно лишь немного подождать. Череда неудач и проблем в личной жизни минует, сменится радостными моментами, только не позволяйте сплину овладеть вашей душой. Все ошибки прошлого примите как необратимое прошлое, настройтесь на движение вперед, отбросьте сомнения в собственной исключительности. Наступит новый, абсолютно счастливый день, это точно!
Космический совет: примите черную полосу жизни как урок и шаг на пути к лучшему.
♎ Весы
Кажется, вы отвлеклись от главной цели, которую поставили некоторое время назад. Ежедневная суета, работа, семейные трудности — все это отнимает массу времени, но забывать о своей цели ни в коем случае нельзя. Приведите свою жизнь в порядок и начните с мечты, которую не успели исполнить. Составлять алгоритм действий можно в любой удобной форме, но лучше всего его визуализировать письменно или с помощью карты желаний. Пора действовать, Весы.
Космический совет: вспомните свой великий план счастья и продолжайте шаги по его претворению в жизнь.
♏ Скорпион
Ваша жизнь полна интересных событий и новых знакомств. Столько всего хочется успеть, что порой вы забываете о назначенных заранее встречах, делах и поручениях начальства. Замрите ненадолго, поставьте процессы на паузу, чтобы прийти в себя и понять, что вы упустили. Сегодня — в период, когда эмоции преобладают над разумом — придется потрудиться, чтобы навести в жизни порядок. Отложите все второстепенные дела и возьмите себя в руки. Если сумеете действовать вдумчиво и сосредоточенно, добьетесь успеха!
Космический совет: постарайтесь быть собранными и организованными, от этого сейчас многое зависит.
♐ Стрелец
Если долгое время все в жизни идет своим чередом, и вы заскучали, радуйтесь, скоро некто внесет переполох в ваш размеренный быт! Кто это будет — бывший возлюбленный, старый друг, новый знакомый — неизвестно. Зато совершенно ясно, что встреча будет неожиданной и приятной. Возможно, вы услышите долгожданное признание или получите повышение на работе, может быть, преодолеете ссору с близким человеком. Будьте готовы к приключениям и всему в жизни сегодня говорите «да»!
Космический совет: Вселенная уготовила вам приятный сюрприз — будьте готовы к неожиданному признанию!
♑ Козерог
Считайте этот день началом периода метаморфоз. Период избавления от старой кожи, которая не подходит тому, в кого вы превращаетесь. Тяга цепляться за старое будет сильной, ведь вы не самый большой любитель перемен. Тем не менее, привыкайте к неудобствам, этот дискомфорт — часть процесса эволюции. Приготовьтесь к изменениям и во внешней реальности, помня, что все происходит ради вашего высшего блага.
Космический совет: пора сбросить старую кожу и раскрасить жизнь в новый цвет.
♒ Водолей
Говорят, когда одна дверь закрывается, непременно открывается другая. Эта универсальная истина вновь явится вам в самое ближайшее время. Будьте внимательны, не упускайте возможностей, которые в изобилии уготовила вам Вселенная. Несмотря на то, что в вашем мире все кажется перевернутым с ног на голову, высшие силы ведут вас к чему-то большему и невероятно увлекательному.
Космический совет: не сдавайтесь, на пути к вашей цели остался последний рывок!
♊ Рыбы
Как бы мудры ни были учителя, только вы знаете, как хотите жить и чувствовать себя в этом мире. Просто иногда связь с внутренним «Я» теряется, и начинает казаться, что только совет со стороны поможет решить ту или иную задачу. Научитесь прислушиваться к сигналам своего тела и ощущениям, отмечайте, какой отклик в душе оставляют события. Слушайте свое сердце, когда боитесь сделать первый шаг. Если вас не поддерживают и критикуют — примите это и делайте по-своему!
Космический совет: доверьтесь вдохновению и внутреннему голосу, не слушайте чужих советов.
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