🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 августа, растущая луна в знаке Дева благоволит влюбленным. Не стесняйтесь отдаться страсти и надеть все самое лучшее. Также прилив сил испытают те, кто готов к сотрудничеству и творчеству — в их жизни начинается светлая полоса.

♈ Овен

Многие с нетерпением ждут перемен, однако очень редко оказываются к ним готовы. И все же нужно уметь отпускать то, чему давно пора уйти в прошлое. Освободитесь от связей, которые больше не служат вам. Выйдете из ситуаций, которые наносят ущерб вашему психическому и эмоциональному здоровью. Помните: то, для чего вы очищаете пространство, гораздо лучше того, что вы оставляете позади.

Космический совет: расстаньтесь с людьми, которые больше не приносят вам пользы.

♉ Телец

Все это происходит здесь и сейчас. Все это происходит здесь и сейчас! Вот где разворачивается волшебство, Тельцы. Возникшие в вашей голове много лет назад мечты начинают обретать форму в реальности. Итак, поблагодарите таинственные силы, которые помогли вам встать на ноги. Когда закончите, приступайте к созданию своего нового мира.

Космический совет: вас ждут перемены к лучшему, продолжайте в том же духе.

♊ Близнецы

Сегодня вы испытаете прилив страсти. Звезды рекомендуют не сдерживать себя в спальне, да и не только в ней. Есть отличные новости и для Близнецов, которые пока не встретили свою любовь — ваша личная жизнь может круто измениться уже на этой неделе. Поэтому вылезайте из мешковатых спортивных штанов и надевайте самое лучшее! В конце концов, мы все еще ощущаем последствия новолуния в знаке Льва!

Космический совет: не сдерживайте сегодня свою страсть.

♋ Рак

Для Раков наступило прекрасное время. Вы все ближе и ближе подходите к исполнению своей давней мечты. Так что найдите минутку, чтобы с любовью взглянуть на плоды своих трудов и поблагодарить за все Вселенную. Помните: изобилие, как и счастье, умножается, когда им делятся. Поэтому обязательно позовите близких и любимых на празднование вашей победы.

Космический совет: не забудьте пригласить друзей, чтобы отпраздновать свою победу.

♌ Лев