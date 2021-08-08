Три планеты в знаке Дева: Астролог рассказала, чего ожидать с 9 по 15 августа

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Алена Никольская рассказала 5-tv.ru, что в период растущей Луны можно позволить устроить себе праздник жизни.

Астролог Алена Никольская поделилась в беседе с 5-tv.ru, своим прогнозом на неделю с 9 по 15 августа. Эксперт отметила, что ближайшие семь дней будут весьма позитивными. В этот период времени все дела пойдут в гору. Тем не менее астролог советует быть предельно аккуратными и внимательными в этот период.

Солнце и Меркурий во Льве. Растущая Луна

Солнце и Меркурий находятся в знаке Лев, а значит этот период времени многие люди могут стать немного счастливее. Стоит отметить, что устроить себе праздник жизни можно самостоятельно. По словам астролога, на неделе с 9 по 15 августа вы можете себя чем-нибудь порадовать. Осуществите свои мечты, которые вы откладывали в дальний ящик. В период растущей Луны Любые ваши начинания непременно принесут вам впечатляющие результаты.

«На растущую Луну вы можете с легкостью устроить себе этот праздник жизни, который сохранится с вами надолго. Люди вокруг себя будут в буквальном смысле излучать солнечный свет. Вам захочется быть самыми яркими, красивыми, занимать лидирующие позиции и доказывать свою важность. Старайтесь выслушивать и поощрять других людей. Возможность погладить чужое эго принесет вам максимум дивидендов», — советует Никольская.

Меркурий, Марс и Венера в Деве

В четверг, 12 августа, Меркурий перейдет в знак Девы. В этот период у вас появится желание все разложить по полочкам. Вы будете структурировать свои дела и обязанности.

«Сейчас в Деве уже находится Марс. Двенадцатого августа к нему добавятся Меркурий и Венера. Целых три планеты будут в знаке перфекционизма, четкости и детализации», — подчеркивает астролог.

Квадратура Меркурия и Урана

Астролог Алена Никольская напоминает про квадратуру Меркурия и Урана. В этот непростой промежуток времени могут возникнуть острые ситуации, исход которых не подвластен вашему контролю. Также эксперт отмечает, что этот период отличатся своим травматизмом. Никольская рекомендует на этой неделе лишний раз не рисковать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что астролог Алена Никольская составила прогноз на август для всех знаком зодиака.