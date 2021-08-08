Японцы жестко высказались о судействе гимнасток в Токио и назвали виновного

Фото: РИА Новости / Красильников Станислав

Жители страны восходящего солнца возмущены решением судей лишить золота россиянку Дину Аверину.

Жители Японии недовольны решением судей на Олимпиаде в Токио лишить россиянку Дину Аверину золотой медали. Спортсменка уступила первенство израильтянке Линой Ашрам. Притом, что последняя уронила ленту в конце своего выступления. Читатели Yahoo News Japan считают, что оценки судейской коллегии Олимпиады в Токио можно поставить под сомнение, сообщат РИА Новости.

«Все спортсменки готовились к Олимпиаде, не жалея сил. Но явно ощущалось нежелание судей отдавать заслуженную победу Дине Авериной. Я сильно разочарована!» — написал один из пользователей Yahoo News Japan.

«Да все здесь просто. Олимпиаду держит за горло Америка через свои гигантские медиакорпорации и своих спонсоров. Как она захочет, так и будет. А Америка хочет Россию задавить и не дать ей побеждать! Вот здесь-то и пригодилась израильская спортсменка — представительница страны из первой шеренги союзников США. Разве это не хитро придумано — дать победить израильтянке?!» — поделился своим мнением один из японских интернет-пользователей.

Наканунероссийская гимнастка Дина Аверина завоевала серебряную медаль. Выступление спортсменки оценили в 107,650 балла. Опередившая спортсменку, представительница Израиля Линой Ашрам заработала на 0,15 баллов больше. Ее выступление судьи оценили на 107,800 баллов.

В групповом зачете российские гимнастки заняли второе место, уступив первенство Болгарии. Впервые за 25 лет спортсменки остались без золота в обоих видах многоборья по художественной гимнастике.

Олимпийский комитет сформировал запрос по поводу судейства в художественной гимнастике на Играх в Токио. Он уже направлен руководству Международной федерации гимнастики.

Российские спортсмены, выступавшие в статусе ОКР заняли пятое место в медальном зачете, набрав 71 медаль, включая 20 золотых. На первом месте — США — 39 золотых, далее Китай — 38, Япония — 27 и Великобритания — 22. По общему числу медалей российские спортсмены занимают третье место.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Российские атлеты приняли участие в церемонии закрытия ОИ-2020 в Токио.