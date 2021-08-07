Как увеличить денежный поток? Ритуал в Новолуние привлечет финансы

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Астролог Ирина Сычева рассказала, как при помощи свечи и купюры можно улучшить свое материальное положение.

Новолуние — время обновления и концентрация всевозможных перемен в жизни. Магическая сила Луны способна проявить благосклонность к тем, кто способен грамотно к ней обратиться при помощи ритуалов. Так, например, можно увеличить денежный поток. Астролог Ирина Сычева рассказала, какие необходимо выполнить действия, чтобы улучшить свое материальное положение.

По словам специалиста, для проведения ритуала вам понадобиться крупные купюры, не менее трех штук. Их нужно разложить на подоконнике с вечера. Для магического процесса важно зажечь свечу, при этом предпочтительней брать красного, зеленого или черного цвета. Эксперт отмечает, что чем дольше она будет гореть, тем лучше.

«Надо поблагодарить матушку Луну за помощь в жизни и попросить умножить купюры на подоконнике в кратное числу три. Я рекомендую не увлекаться и просить во время такого ритуала на Новолуние увеличение денег не более чем в девять раз», — рекомендует Сычева.

Для дальнейших действий проведения ритуала необходимо взять хлеб или выпечку своего производства. Астролог говорит, что ее нужно положить на тарелку, полить небольшим количеством молока или домашнего красного вина.

«Если вы не умеете или не сможете ничего испечь, не отчаивайтесь. Хлеб, молоко или вино можно купить в магазине», — утверждает эксперт.

На утро этот хлеб можно скормить птицам или животным. Очень важно воздержаться от трат этих денежных купюр в течении трех первых лунных дней. Астролог отмечает, что после таких ритуалов эти купюры нельзя тратить как минимум до следующего Новолуния.

«Постарайтесь завести себе небольшую часть денег для такого ритуала на Новолуние, чтобы каждый раз немного добавлять купюр и убирать до следующего Новолуния. Со временем может скопиться небольшой запас на экстренные ваши желания», — рекомендует Сычева.

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