Стало известно, почему Степаненко пропала после суда с Петросяном

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

Тревогу забили фанаты известной юмористки.

После скандального развода с Евгением Петросяном вся страна сначала активно обсуждала неожиданный разрыв юмористической пары, а затем кардинальные изменения во внешности разведенной женщины. Обновленной Елене Степаненко дали вести собственное шоу на второй кнопке, но затем юмористка исчезла из поля зрения поклонников.

«Елена Степаненко, вернитесь», «Елена, куда ты делась? Почему нет твоего шоу? Мы ждем», — написали взволнованные фанаты.

А в ответ — тишина. Социальные сети артистки разговорного жанра замолчали. Последний пост опубликован год назад — 15 августа 2020 года.

Поводов для внезапного ухода в тень может быть несколько. Один из наиболее вероятных — низкий рейтинг нового шоу. Предположительно, страничка в Instagram была создана для продвижения юмористической передачи «Еще не вечер!». Елена Степаненко заявила о себе в качестве ведущей и предстала на суд зрителей сильно похудевшей, с яркой прической и новым макияжем. Некоторые посчитали, что артистка прибегла к помощи пластического хирурга.

Но изменения в облике не помогли программе остаться на плаву, из-за низких рейтингов шоу закрыли. Потребность в странице отпала, и экс-супруга Петросяна забросила ее, — предположило «Утро.ру». Меньше стала появляться на голубых экранах и редко распространяется о своей личной жизни

Другая версия — в разводе с Петросяном у Елены Степаненко завершающий этап — раздел материальных ценностей, и у нее просто меньше времени. Известно, что четвертая жена известного юмориста обжаловала решение суда о разделе совместно нажитого имущества.