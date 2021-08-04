Настоящим отцом Марии Голубкиной назван Алексей Баталов

Фото: ТАСС / Шеметов Максим

Бывший администратор «Москонцерта» с упоением выдала все семейные тайны актрисы и рассказала об истинном ее происхождении.

Настоящим отцом актрисы Марии Голубкиной был Алексей Баталов — в этом абсолютно уверена 75-летняя Нина Федорова, которая много лет была администратором «Москонцерта». Женщина, как она сама утверждает, знает много секретов об артистов, правда, все они постепенно перестают быть секретами.

Дошла очередь и до Марии Голубкиной. Известно, что она — плод любви актрисы Ларисы Голубкиной и режиссера Николая Щербинского-Арсеньева. После расставания с кинодеятелем артистка стала женой знаменитого Андрея Миронова. Стоит отметить, рассказывая о своей семье, Мария Голубкина всегда с большой любовью называет папой именно Миронова. Но версия сотрудницы «Москонцерта», конечно, куда более занимательная.

Андрей Миронов, народный артист РСФСР. www.globallookpress.com / Aleksandr Sternin

«Смешно, когда Голубкина (Лариса) рассказывает, будто Андрей (Миронов) — ее первый мужчина. А иной раз вспоминает, как на съемках „Гусарской баллады“ Володя Досталь чуть ли не силой взял ее в карете. И напускает туману, кто настоящей отец ее дочки Маши Голубкиной… Я уверена, что настоящий отец Маши — Алексей Баталов. Поглядите, как они похожи носами! А еще Мария — вылитая дочка Алексея Владимировича от первого брака — Надежда», — заявила Нина Федорова в интервью «Экспресс газете».

По словам просвещенной пенсионерки, Щербинский пожалел беременную Голубкину и пустил ее пожить в свою квартиру, хотя все в окружении артистов знали — несколько лет актриса была возлюбленной Баталова. Но Марии Голубкиной, по словам Федоровой, было все равно, чья она дочь по крови, потому что отчима своего она обожала.

Алексей Баталов, народный артист СССР. www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Аргумент относительно схожих носов, конечно, сильный, однако каких-либо подтверждений родственной связи покойного актера и Марии Голубкиной не существует. А для тех, кого больше интересует вклад Баталова в российский кинематограф, а не в генофонд, 5-tv.ru составил тест — угадайте название фильма с народным артистом СССР по одному кадру!